Auriga: la banca no tendrá más remedio que cobrar por los depósitos a las familias

Todos los bancos españoles, con la única excepción de Sabadell, han negado que vayan a cobrar por los depósitos a las familias. Sin embargo, la opinión de algunos expertos es justo la contraria. Este es el caso del socio de Auriga, Javier Domínguez, que cree que "no van a tener más remedio" si se mantiene el actual escenario de tipos negativos. "No van a cobrar porque quieran sacar dinero, es que a ellos les cuesta ese dinero", destaca.

En un primer momento, solo pagarán aquellos particulares que tengan más de 100.000 euros y "de ahí para abajo dependerá de cómo se mueva el Banco Central Europeo (BCE), apunta Domínguez en una entrevista con Bolsamanía. Cabe la posibilidad de que alguno se niegue rotundamente, pero cambiarán de decisión "cuando les cueste una fortuna" mantener esos depósitos sin cobrar. "Tener dinero era bueno antes, ahora es una malísima noticia", remarca el experto.

Ante esta nueva política que posiblemente adoptará la banca, considera "bastante razonable" que el dinero que está en liquidez se vaya a los bonos. "Es el momento de sobreponderar la renta fija sobre la variable" por la volatilidad y la inestabilidad que producen los políticos tanto dentro como fuera de España. "Es un puerto seguro porque puedes comprar un bono y esperar al vencimiento cobrando unos cupones todos los años", puntualiza.

La recomendación del socio de Auriga es adquirir bonos a no más de 10 años y, de momento, que no sean negativos. Eso sí, advierte de que "la renta fija no es recomendable para hacer inversiones a corto plazo" y también aconseja destinar parte de la inversión a la renta variable. "La única estrategia que no ha fallado nunca es la diversificación", una premisa que en España no suele cumplirse porque "a los bancos no les gusta vender renta fija" y la gente desconoce cómo funciona.

El riesgo de este mercado está en una subida de los tipos de interés, aunque las últimas declaraciones de varios mandatarios de bancos centrales apuntan que esa posibilidad es aún lejana. Este miércoles, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, defendió mantener las tasas mientras continué el crecimiento en EEUU, dejando solo abierta la puerta a una bajada si la economía empeora. Además, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dejó claro el martes que habrá más rebajas si es necesario.

Domínguez explica que las empresas "son muy respetuosas" con las emisiones de renta fija y tratan de pagar primero estas deudas porque saben que hay demasiados intereses detrás de esas inversiones. Puede darse el caso de que quiebre la compañía o el Estado que emite esos bonos, pero en los últimos años hay muy pocos ejemplos (Venezuela, Abengoa, Popular). Además, las agencias de calificación "dan estabilidad en la transparencia y no hay que chequear todos los balances como en la renta variable".

AURIGA BONOS

Auriga lanzó la plataforma 'Auriga Bonos' en 2013 para acercar el mercado de deuda a los particulares. En la actualidad, cuenta con unos 1.000 clientes que en conjunto realizan unas 50 operaciones al día de un volumen aproximado de 20.000 euros cada una.

Entre los bonos más elegidos están los de Peugeot y los de los gobiernos, "que son muy fáciles de vender". También los de las autopistas, porque tienen una rentabilidad mayor y una ventaja fiscal en la declaración de Hacienda. Y ahora los clientes están demandando bonos verdes, un segmento que tienen pensado incorporar a la plataforma el año que viene, según ha confirmado Domínguez.