¿Se atreverá el BCE a subir los tipos de interés 75 puntos básicos este jueves en su última reunión de 2022? Esa es la pregunta que se hacen muchos inversores. La mayoría de expertos esperan que el organismo monetario modere la subida de los intereses a 50 puntos básicos, pero hay analistas que no descartan los 75 pb. Estas son las principales previsiones.

Cristina Gavín, responsable de Renta Fija en Ibercaja Gestión, comenta que "la autoridad monetaria debería mantener su hoja de ruta, con una subida de 50 puntos básicos, que llevaría el tipo oficial del dinero hasta el 2,50%. El tipo terminal debería alcanzarse en marzo de 2023 en el 3%". Su estimación anticipa otras dos subidas de 25 pb en las dos primeras reuniones del próximo año, en línea con el consenso.

Martin Wolburg, economista senior en Generali Investments, afirma que "seguimos esperando una recesión en invierno, pero ahora creemos qué será más leve. La inflación de noviembre se situó por debajo del probable máximo de octubre, pero seguirá siendo persistentemente alta por el momento", afirma.

"Esperamos una nueva subida de 50 puntos básicos del BCE en diciembre y vemos el riesgo de que suba más de 50 puntos básicos en el primer trimestre del 2023 antes de mantenerse a la espera", añade.

François Rimeu, estratega senior de La Française AM, prevé que el BCE ralentice el ritmo de subidas, con un aumento de 50 pb. Además, destaca que el banco central actualizará sus proyecciones macroeconómicas, incluidas las previsiones de inflación para 2025, publicadas por primera vez.

"Esperamos que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, reitere su estrategia de ir reunión a reunión. Señalará nuevas subidas de tipos más allá de diciembre sin ofrecer orientación sobre el nivel del tipo terminal. También que se muestre muy prudente ante la sorpresiva bajada de la inflación general en noviembre, teniendo en cuenta que, a nivel básico, los precios al consumo se mantuvieron sin cambios en el 5%".

François Rimeu también anticipa que "el Consejo de Gobierno anuncie los principios clave relativos a la reducción de sus tenencias de bonos relacionados con el programa de compra de activos (APP). En su opinión, el endurecimiento cuantitativo (QT) podría comenzar en marzo de 2023. Lo más probable es que el QT sea un proceso gradual y pasivo con reinversión parcial de los bonos que venzan y que no implique la venta activa de bonos. El BCE se reservará el derecho de ajustar el calendario y el ritmo del QT con el tiempo".

En el plano económico, espera que las previsiones de inflación del BCE se revisen al alza en 2022 (del 8,1% al 8,5%) y 2023 (del 5,5% al 6,1%). La inflación convergería entonces hacia el objetivo del 2% al final del horizonte de previsión (2024 en el 2,3% y 2025 en el 2,0%). En cuanto al crecimiento, las proyecciones indicarán un crecimiento ligeramente superior en 2022 (del 3,1% al 3,2%), pero inferior en 2023 (del 0,9% al 0,3%) y 2024 (del 1,9% al 1,5%).

Annalisa Piazza, analista de renta fija de MFS Investment Management, considera "probable que el BCE suba los tipos en 50 puntos básicos, pero los riesgos de una subida de 75 puntos básicos no son triviales, especialmente si tenemos en cuenta todos los mensajes emitidos por gran parte de los miembros del Consejo de Gobierno del BCE en las últimas semanas. Es probable que el debate en del Consejo de Gobierno sobre la magnitud de la subida de diciembre sea intenso, pero parece que incluso los miembros más moderados del BCE ven ahora la necesidad de una mayor normalización para evitar que la espiral de inflación negativa se materialice a medio plazo".

Por su parte, la firma especializada en divisas Ebury no cree que una subida de medio punto porcentual esté garantizada. “Vemos una posibilidad nada desdeñable de otra subida de 75 puntos básicos”, señala su equipo de análisis. A su juicio, “algunos de los 'halcones' del Consejo se han manifestado a favor de otra gran subida desde la última reunión, y se podría argumentar que esta postura se ha visto respaldada por los últimos datos macroeconómicos”. Para Ebury, una subida de tipos de 75 puntos básicos impulsaría al EUR/USD a nuevos máximos. Asimismo, “cualquier señal sobre el endurecimiento cuantitativo también podría influir en el euro, al igual que las previsiones actualizadas y la postura del banco central sobre futuras medidas políticas”, comentan.

Desde el banco de inversión japonés Nomura, mantienen su "previsión audaz de una subida de 75 pb", aunque reconocen que es probable que la subida se quede en 50 pb. "Esperamos que el BCE anuncie los principios detrás de su ajuste cuantitativo", afirman.

"Creemos que es probable que el BCE reduzca su previsión de crecimiento del PIB, reconociendo plenamente que ocurrirá una recesión desde el cuarto trimestre de 2022 hasta el primer trimestre de 2023, aunque no esperamos una cambio sustancial en las perspectivas de inflación del BCE", añaden.

Por último, Bank of America anticipa que el BCE suba 50 pb, aunque precisa que "no se pueden descartar riesgos alcistas" y prevé que el banco central comunique que entrará en territorio restrictivo. "Vemos la tasa de depósito terminal en el 3,25% en junio de 2023. Esperamos que el BCE sea abstracto sobre los principios de su programa de compra de activos (APP). Todavía no vemos ningún anuncio sobre los volúmenes, pero sí una indicación de que el segundo trimestre de 2023 será la fecha de inicio (esperamos junio)".