Sergio Muñoz, nuevo responsable de Activos Alternativos de Creand Asset Management

Creand Asset Management ha incorporado a Sergio Muñoz como nuevo responsable de Activos Alternativos, puesto desde el que liderará la estrategia de la gestora para avanzar en la especialización y la personalización de productos y servicios con gran capacidad de desarrollo, y que aportan valor añadido al cliente. El nombramiento se enmarca en el plan de ampliación de actividades de la gestora, tras recibir la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para ampliar su portfolio de productos.

A principios de 2023, Creand Asset Management recibió la autorización de la CNMV para realizar la gestión y comercialización de vehículos y sociedades de capital riesgo, gestión discrecional y asesoramiento, entre las que se encuentra la gestión de todo tipo de inversiones alternativas.

Luis Bilbao, director general de Creand Asset Management, destaca que el nombramiento de Sergio Muñoz “viene a reforzar nuestra estrategia para potenciar el crecimiento del segmento de las inversiones alternativas, desde el que podemos ofrecer productos innovadores como es el caso del private equity”.

Sergio Muñoz se incorporó a Creand Wealth Management en 2020 como banquero privado. Cuando se anunció la compra del negocio de Family Office y asesoramiento a altos patrimonios de GBS Finance por parte de Creand Wealth Management, se incorporó como analista para encargarse del análisis de producto (fondos de inversión, private equity y hedge funds), además del asset allocation en las carteras de los clientes de GBS Finanzas Investcapital A.V.

Desde esta posición ha dado soporte al proceso de integración de ambas entidades. Recientemente, pasó a formar parte del equipo de Creand Asset Management, en el departamento de ventas y desarrollo de negocio.

Sergio Muñoz se inició dentro del mundo de la banca privada como Financial Advisor en BBVA, desde donde dio el salto a Abante Asesores, justo antes de recalar en Creand Wealth Management. Muñoz es licenciado en Bachelor of Business Administration (BBA) por la Universidad de Castilla la Mancha y cursó el Wealth Management Program de la Escuela FEF. Además, cuenta con la certificación European Financial Advisor (EFA) de EFPA España.