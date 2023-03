Miguel Roqueiro (Acacia Inversión): "La oportunidad más clara a día de hoy es en el Yen"

Miguel Roqueiro, director general y de Inversiones de Acacia Inversión, responde al cuestionario de FundsNews enfocado en dar a conocer a los profesionales que prestan sus servicios en España.

¿Un libro de bolsa o inversión que recomiendas?

Al igual que la sociedad, el mundo de las inversiones ha evolucionado aceleradamente en los últimos años. Es por eso que prefiero evitar recomendar un libro de un inversor clásico, sintiéndome más cómodo alabando el trabajo de analistas que han sabido leer esa transición como Kolanovic, McElligott o Pozsar.

¿Qué crees que hará el mercado en 2023, subir, bajar o mantenerse?

La respuesta de Acacia Inversión ante ese tipo de pregunta es siempre que no existe bola de cristal. Pero me gustaría añadir dos matices, el primero es que, en el corto plazo, probablemente sucederá lo contrario a lo que opina la mayoría. Ejemplo claro, es la visión catastrofista para este inicio de año que era Vox-Populi. El segundo es que, en el largo plazo, subir, porque invertir en Bolsa es invertir en la capacidad del ser humano de progresar, y millones de años de historia lo avalan.

¿Es momento de invertir en Europa en lugar de Wall Street?

Es la pregunta que me lleva persiguiendo durante las casi dos décadas de mi carrera profesional, y voy a dar la misma respuesta, aunque creo que esta vez no me equivocaré, como en los veinte años precedentes, ya conocemos el dicho del reloj estropeado que da la hora correctamente dos veces al día.

Europa, pues creo que es una inversión con un perfil rentabilidad/riesgo muy asimétrico, es decir, las malas noticias ya están en precio (guerra, precio de la energía...) por lo que cualquier noticia sorpresiva le confiere gran potencialidad. Es una inversión con gran convexidad.

¿Renta fija o Renta Variable para los próximos 12 meses?

Después de una década de travesía del desierto, el mundo financiero vuelve a la normalidad, pues prestar dinero se remunera. Y sinceramente, no sabemos si es por la “novedad” de reencontrarte con un viejo amor, pero creemos que los plazos cortos y dentro de ellos la deuda gubernamental están bien remunerados, por lo que no es necesario alargar la inversión o tomar riesgo crediticio, y aún menos ir al High Yield.

¿Tu valor favorito en la actualidad dentro de vuestro fondo?

No somos creyentes de las acciones individuales, pero sí de las temáticas, activos, regiones castigadas, … En ese sentido, creo que la oportunidad más clara que se está generando a día de hoy es en el Yen, debido a la política contracorriente del BoJ que está manteniendo los tipos ultrabajos frente a la tendencia de endurecimiento de la política monetaria del resto de Bancos Centrales. Lo que está provocando situaciones anómalas como una divisa tremendamente devaluada, una inflación que parece no controlarse y un Banco Central que se ha transformado en el único comprador y mayor tenedor de los bonos japoneses. Creo que es una situación insostenible. Otra cosa es cuándo se dará la vuelta, pero me parece una gran oportunidad para un inversor paciente.

Una segunda idea, es la que ha provocado en el mundo de los Cocos (AT1) el rescate forzado por el SNB de Credit Suisse, donde estos han pasado a valer cero mientras las acciones no, lo que en teoría ha roto el orden de prelación. Pero una lectura en profundidad ofrece otras perspectivas.

¿Un gestor al que admiras?

Quien fuera mi mentor en Kutxabank Gestión, Chuchi Mardones. Me enseñó esas pequeñas cosas que se te quedan grabadas como: “has venido a no equivocarte”, “no compres nada que no sepas pronunciar”… y otras pequeñas píldoras de sabiduría que encapsulan años de experiencia de la vieja escuela. Él representa lo que yo entiendo que debe ser un gestor, pues no era un ultra especialista, y era capaz de gestionar fondos de renta variable, renta fija y mixtos y situarlos entre los mejores de sus respectivas categorías. Era lo que en fútbol se entiende como un jugador que cubre todo el campo, y creo que un buen gestor debe ser capaz de eso. Por eso no creo en los delanteros estrella.

Define tu estilo de inversión en tres palabras…

Años cometiendo errores.

¿Ha terminado la edad dorada para invertir en tecnología?

Todo lo contrario, ahora que la gran masa de inversores sale de ella, es cuando se están destapando las oportunidades. Pese al gusto de los inversores por las narrativas, estas empresas no tuvieron una década prodigiosa por esas atractivas historias sobre el futuro (las megatendencias, la disrupción provocada por las nuevas tecnologías,…) sino porque eran la inversión con mayor duración que había en mercado y por lo tanto las que más sensibilidad a los tipos de interés tenían. Así, la vuelta de los tipos les ha hecho daño y ha espantado a muchos, y es precisamente ahora cuando estamos empezando a construir posición en estas inversiones que no tuvieron cabida en nuestras carteras durante años dada su carestía: Nasdaq, tecnología china, semiconductores, OPVs,…

¿Análisis técnico o análisis fundamental?

Los mercados son como un prisma con múltiples caras. Una única realidad, pero en la que en cada momento prima un elemento, así que, aquellos que desdeñan los demás, se están perdiendo oportunidades hasta que sea su enfoque el que vuelve a predominar. Así que: fundamental, técnico, conductual, cuantitativo, flujos…

¿Value o Growth?

¿Los Beatles o los Stones? Los Kinks. Como hemos demostrado en la pregunta sobre la tecnología, en lo que centramos nuestra atención es en aquello que el mercado perciba como “no invertible”. Tenemos una tendencia contrarian a fijarnos en aquel activo que esté dislocado, barato, castigado, denostado.

Asimismo, en cuanto a la gestión de renta variable, en Acacia Inversión hemos desarrollado un modelo propio llamado Sistemático Fundamental Multifactor, en el que usamos algoritmos para analizar los fundamentales de las compañías y sectores, para finalmente hacer inversiones en aquellas empresas que representen de una forma más pura los diferentes factores. Factores que hay quien entiende como opuestos, como el value y el growth de la pregunta, pero que nosotros creemos son complementarios. Así tenemos Value, Growth, Momentum, Calidad, Pequeñas compañías, Situaciones especiales, Baja volatilidad y Dividendo.

¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en tu carrera?

El mercado siempre tiene razón.

Si te pidiera una acción para invertir en ella y no venderla en 10 o 20 años... ¿cuál me recomendarías?

Jamás te recomendaría una única acción a tan largo plazo, es un riesgo específico del que es imposible tener tanta visibilidad sin revisarlo. En cambio, te recomendaría sin pensarlo, nuestro fondo Acacia Invermix 30-60, el cual aglutina nuestras mejores ideas y el grueso del patrimonio de los socios de Acacia pues la coinversión es nuestro elemento diferencial. Estoy convencido de que es una inversión de la que te podrías olvidar y volver a vernos en dos décadas con resultados satisfactorios. Nuestro enfoque como entidad es cuidar patrimonios a largo plazo y Acacia Invermix 30-60 es nuestro fondo bandera de ese enfoque patrimonialista.

¿Cuál es la operación más arriesgada que has hecho en tu carrera?

Va contra mi religión y el ADN de Acacia Inversión, por su origen como Multi Family Office (antes de que el término existiera) el hacer operaciones arriesgadas. Aunque podría hacer una larga lista de equivocaciones…. De hecho, siempre digo, que en nuestra profesión se aprende a base de errores. Creo que la clave es fallar con poco, para que el error no sea irrecuperable. De ahí, nuestra filosofía de diversificación total.

¿Cómo desconectas de tu trabajo?

Correr todas las mañanas me quita el estrés, pero estar con mi mujer y tres hijas me limpia el ánimo y la cabeza. Y de vez en cuando, una escapada musical con los amigos, para reconectar con las sensaciones de juventud.

¿Qué consejo darías a un inversor principiante?

Aprende, aprende, … y cuando ya hayas aprendido te darás cuenta de que aún te queda todo por aprender. Y si no tienes tiempo para hacerlo o no te interesa, déjate asesorar por un buen asesor financiero, que sea honrado y transparente y si es posible que tenga experiencia y perfil técnico.

¿Es momento de invertir en España?

Por nuestro enfoque patrimonialista, y dado que el riesgo inmobiliario, laboral, empresarial… de nuestros clientes está radicado aquí, por un criterio de pura diversificación, invertimos el grueso de su patrimonio financiero fuera de España.

¿Comprarías una casa ahora para alquilarla, o es mejor venderla a estos precios?

El mundo inmobiliario tiene dos variables que se equilibran para suponer una carga similar para el comprador: la financiación y el precio. Dado que durante los últimos años el coste de la financiación se hundió los precios se dispararon. Así que es de esperar que, ante la subida de tipos, los precios corrijan, lo que será una buena oportunidad para aquel que tenga liquidez y no tenga que pedir financiación.