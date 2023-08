Josep Prats (Abante): "Espero que podamos consolidar lo ya ganado en el primer semestre"

Josep Prats, gestor de Abante European Quality, responde al cuestionario de FundsNews enfocado en dar a conocer a los profesionales que prestan sus servicios en España. Josep, uno de los gestores más reconocidos en España, nos ofrece su interesante visión de mercado y sus valiosos consejos.

¿Un libro de bolsa o inversión que recomiendas?

'L’argent', de Émile Zola

¿Qué crees que hará el mercado en 2023, subir, bajar o mantenerse?

Oscilar, como siempre, pero un poco menos que en los años inmediatamente anteriores. Espero que podamos consolidar lo ya ganado en el primer semestre.

¿Es momento de invertir en Europa en lugar de Wall Street?

En grandes compañías globales, no importa el domicilio social.

¿Renta fija o Renta Variable para los próximos 12 meses?

Renta variable siempre, a largo plazo, aunque a corto ahora también sea atractiva la renta fija.

¿Tu valor favorito en la actualidad dentro de vuestro fondo?

Mercedes.

¿Un gestor al que admiras?

Walter Scherk.

Define tu estilo de inversión en tres palabras...

Grandes empresas, líderes globales en sectores con futuro, con beneficio predecible a un precio razonable.

¿Ha terminado la edad dorada para invertir en tecnología?

No, aunque ya se está separando claramente el grano de la paja.

¿Análisis técnico o análisis fundamental?

El beneficio a largo plazo, y no los miedos ni las modas a corto, es lo que importa. Análisis fundamental.

¿Value o Growth?

Calidad a un precio razonable. El valor está en pagar un precio acorde con el crecimiento.

¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en tu carrera?

El que más sabe de bolsa sabe que no sabe nada. Pero muchos que creen saber mucho no saben ni eso.

Si te pidiera una acción para invertir en ella y no venderla en 10 o 20 años... ¿cuál me recomendarías?

Air Liquide.

¿Cuál es la operación más arriesgada que has hecho en tu carrera?

Concentrar una parte muy significativa de la cartera en un solo sector. La diversificación, sobre todo en grandes valores, no consiste solo en tener un número amplio de compañías, sino también un número suficiente de sectores.

¿Cómo desconectas de tu trabajo?

Paseando.

¿Qué consejo darías a un inversor principiante?

La bolsa no es una lotería. Es una posibilidad de invertir en muchas empresas a la vez. Invierte en negocios cuya lógica entiendas, no pongas más de un 5% de tu inversión en un solo valor y pon solo aquello que creas que no vas a necesitar retirar en la próxima década.

¿Es momento de invertir en España?

Sí. Hay un buen número de empresas españolas cotizadas en bolsa con excelentes expectativas de generación de beneficios (dentro y fuera de España), a precios muy razonables.

¿Comprarías una casa ahora para alquilarla, o es mejor venderla a estos precios?

Comprar para alquilar es un negocio. Y, como todo negocio, requiere conocimiento, dedicación y asunción controlada de riesgos. Si la inversión para la compra representa una parte limitada del patrimonio propio, no se asume deuda, se tienen los suficientes ingresos como para no depender de cobrar puntualmente el alquiler, y el tiempo y conocimiento necesarios para gestionarlo todo, es una opción. Si no, mejor estar expuesto al mercado inmobiliario vía fondos de inversión.