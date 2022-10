Ruben Ayuso (A&G): "Cuando hay pánico se generan buenas oportunidades de compra"

Ruben Ayuso, gestor del fondo A&G DIP Conservative Multi Asset, responde al cuestionario de FundsNews enfocado en dar a conocer a los gestores y gestoras de fondos españoles entre nuestros usuarios.

¿Un libro de bolsa o inversión que recomiendas?

Uno muy fácil de leer: 'The Little Book That Still Beats the Market', de Joe Greenblatt.

Uno más complicado: 'The Bitcoin Standard', de S Ammous.

¿Qué crees que hará el mercado de aquí a fin de año, subir, bajar o mantenerse?

Subir.

¿Es momento de mantenerse en liquidez?

Tendría liquidez en cartera, pero para ir entrando en activos de riesgo de forma progresiva.

¿ Cuándo crees que sería un buen momento para entrar en renta variable?

Ahora, hay mucho pesimismo entre los inversores. Cuando hay pánico se generan buenas oportunidades de compra a medio/largo plazo.

¿Tu valor favorito en la actualidad dentro de vuestro fondo?

El dólar.

¿Un gestor al que admiras?

Raoul Pal.

Define tu estilo de inversión en tres palabras...

A muerte con la Gestión Activa.

¿Es la guerra de Ucrania y la crisis del gas peor que el Covid-19 para los mercados?

No.

¿Análisis técnico o análisis fundamental?

Los dos, pero análisis técnico, no chartismo.

¿Value o Growth?

Los dos, pero ahora compraría Growth.

¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en tu carrera?

Deja correr los beneficios y corta las pérdidas.

Si te pidiera una acción para invertir en ella y no venderla en 10 o 20 años... ¿cuál me recomendarías?

Zoom y Uranium Energy Corp.

¿Cuál es la operación más arriesgada que has hecho en tu carrera?

Invertir en bitcoin en uno de nuestros fondos, aunque para mí no era tan arriesgado.

¿Cómo desconectas de tu trabajo?

Deporte y chuletones con un buen vino.

¿Qué consejo darías a un inversor principiante?

Que lea mucho y que se salga de la manada.

¿Es momento de invertir en España?

No me gusta que en nuestra economía pese tan poco la tecnología.

¿Comprarías una casa ahora para alquilarla, o es mejor venderla a estos precios?

Vendería sin duda.