José Lizán (Quadriga AM): "Admitir el error es el primer paso para sobrevivir"

José Lizán, gestor de 'Rreto Magnum' en Quadriga Asset Managers, responde al cuestionario de FundsNews enfocado en dar a conocer a los gestores y gestoras de fondos españoles entre nuestros usuarios.

En esta iniciativa, denominada 'Conociendo al gestor', sabremos más sobre los profesionales del sector en España.

¿Un libro de bolsa o inversión que recomiendas?

'Pensar rápido, pensar despacio', de Daniel Kahneman.

¿Qué crees que hará el mercado de aquí a fin de año, subir, bajar o mantenerse?

Bajar.

¿Es momento de mantenerse en liquidez?

Es momento de mantener expuesto a sectores como energía o banca, pero con una exposición inferior al 50% del patrimonio.

¿Cuándo crees que sería un buen momento para entrar en renta variable?

A lo largo del primer trimestre de 2023.

¿Tu valor favorito en la actualidad dentro de vuestro fondo?

Denison Mines (Uranio).

¿Un gestor al que admiras?

A la casa Robeco (no creo en individualidades).

Define tu estilo de inversión en tres palabras...

One2quant.

¿Es la guerra de Ucrania y la crisis del gas peor que el Covid-19 para los mercados?

Sin duda. Genera inflación afectando a los costes de todos los procesos productivos y rompe la tendencia de política monetaria de la última década de forma abrupta y desordenada.

¿Análisis técnico o análisis fundamental?

Análisis cuantitativo de precios y fundamentos.

¿Value o Growth?

No tengo preferencias por mamá ni por papá, depende del momento funcionan mejor unos que otros.

¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en tu carrera?

No te creas nada de lo que te recomiendan, ten tu propio criterio de inversión y tu propio método y aplícalo siempre, en todas las circunstancias.

Si te pidiera una acción para invertir en ella y no venderla en 10 o 20 años... ¿cuál me recomendarías?

Air Liquide.

¿Cuál es la operación más arriesgada que has hecho en tu carrera?

Historias de reestructuración interna tipo Nextil (Nueva Expresión Textil) o Adolfo Domínguez, empresas en las que estoy invertido ahora mismo confiando en sus equipos gestores.

¿Cómo desconectas de tu trabajo?

Disfrutando de mi familia, con actividades al aire libre y haciendo deporte.

¿Qué consejo darías a un inversor principiante?

Que aprenda a vender perdiendo dinero. Admitir el error es el primer paso para sobrevivir.

¿Es momento de invertir en España?

Divisas y exposición a Latam (Latinoamérica) a favor, tipos de interés en punto de inflexión de una década es muy positivo para la banca, gran exposición a energías alternativas, deuda privada baja, sector turismo en recuperación... si no fuera por la vulnerabilidad del sector público diría que sí.

¿Comprarías una casa ahora para alquilarla, o es mejor venderla a estos precios?

Depende de dónde, pero en general no hay oferta, y aunque la demanda va a sufrir, no hay stock en las grandes ciudades, junto con la entrada de inversores Latam que vienen cargados de dólares con un tipo de cambio a favor no parece que vaya a venir un desplome. Parón sí, moderación también, desplome no. Por lo tanto, en sitios Prime si compraría para alquilar.