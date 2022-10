Andrés Allende (A&G): "Ya es buen momento de comprar en muchas compañías"

Andrés Allende, gestor del fondo A&G 'DIP Value Catalyst Equity', responde al cuestionario de FundsNews enfocado en dar a conocer a los gestores y gestoras de fondos españoles entre nuestros usuarios.

En esta iniciativa, denominada 'Conociendo al gestor', conoceremos mejor a los profesionales del sector en España.

¿Un libro de bolsa o inversión que recomiendas?

'The Little book of Behavioural Investing', de James Montier.

¿Qué crees que hará el mercado de aquí a fin de año, subir, bajar o mantenerse?

Cambiar, jajaja. Aunque esté plano, habrá cambios internos…pero quién sabe!

¿Es momento de mantenerse en liquidez?

Nunca es momento de estar 100% en liquidez, porque siempre hay oportunidades – cada momento tiene su afán.

¿Cuándo crees que sería un buen momento para entrar en renta variable?

Ya es buen momento en muchas compañías, que nos ofrecen puntos de entrada individuales equivalentes a los episodios más extremos de la Historia.

¿Tu valor favorito en la actualidad dentro de vuestro fondo?

Todos…cada cual por sus razones. Unos por potencial, otros por riesgo contenido.. Pero si tuviera un perro, creo que lo llamaría Golar (me encanta el nombre, y se lo he dicho a la compañía!)

¿Un gestor al que admiras?

Howard Marks, Paul Tudor Jones y Seth Karlman.

Define tu estilo de inversión en tres palabras...

Contrario + control-riesgo => catalizador.

¿Es la guerra de Ucrania y la crisis del gas peor que el Covid-19 para los mercados?

Creo que no. Pero tiene mucho de “carga política”, lo cual puede hacer que se complique mucho más de la cuenta.

¿Análisis técnico o análisis fundamental?

Fundamental en mi caso.

¿Value o Growth?

Realmente no deberían ser algo opuesto – al final las dos se deben unir en el centro. Pensando en los extremos, me suele atraer más un extremo de Value que un extremo de Growth.

¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en tu carrera?

“A por ello, inténtalo” - mi madre, cuando tuve que decidir si unirme a un Hedge Fund en Londres, en 2007…justo antes de la crisis de Lehman…jajaja. Pero es lo mejor que pude hacer – y doy gracias por ello.

Si te pidiera una acción para invertir en ella y no venderla en 10 o 20 años... ¿cuál me recomendarías?

No se me ocurre ninguna…Mejor un índice de mercado global (o un fondo global en el que se confíe), pues diversifica. 10-20 años son muchos…Lo único seguro es el cambio constante. No se puede plantar una cosecha y no ir a ver si hiela o hay que regar, o hay que fumigar, o vallar…

¿Cuál es la operación más arriesgada que has hecho en tu carrera?

Por peso, fue una inversión long/short en una empresa Mexicana y su subsidiara (Grupo Mexico 10%, Southern Copper -10%), hace muchos años. Y salió muy bien. Por riesgo específico, una inversión en Valaris en 2018/19 – tenía gran valor de activos, y una recuperación cíclica de su negocio incipiente y muy prometedora, pero también deuda. Aunque tenían múltiples planes para refinanciar, de manera muy realista… el Covid se los llevó por delante (junto a casi todos sus competidores) en 2020. Falló por las razones correctas (deuda), y la proposición rentabilidad riesgo tenía todo el sentido. A veces se pierde – lo importante es que sea con poco peso, como así fue.

¿Cómo desconectas de tu trabajo?

Mis hijos se encargan, jajaja. Por supuesto, yendo el campo, siempre que puedo. Y si puedo arañar una o dos horas, sigo en mi cruzada eterna por mejorar mi tenis.

¿Qué consejo darías a un inversor principiante?

Que lea, y que intente detectar sus “sesgos” cuanto antes. Y que fallar es humano, y no una vergüenza – lo importante es perder poco en los fallos, y así gestionar el riesgo.

¿Es momento de invertir en España?

Siempre, pero compañía a compañía, empresario a empresario.

¿Comprarías una casa ahora para alquilarla, o es mejor venderla a estos precios?

La casa propia es bueno si se puede tener en propiedad - puede ser parte de la diversificación de ahorros. Pero como inversión, hay muchas otras opciones que ofrecen i) más rentabilidad incluso ajustando por la ventaja de pedir una hipoteca barata, ii) liquidez, iii) diversificación geográfica/fiscal/regulatoria..