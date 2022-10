Pedro Pérez (Trea AM): "Soy optimista, pero ha sido un año muy difícil"

Pedro Pérez, gestor de mercados emergentes en Trea AM, responde al cuestionario de FundsNews enfocado en dar a conocer a los gestores y gestoras de fondos españoles entre nuestros usuarios.

En esta iniciativa, denominada 'Conociendo al gestor', conoceremos mejor a los profesionales del sector en España.

¿Un libro de bolsa o inversión que recomiendas?

Dos, 'The Handbook of Fixed Income Securities' (Fabozzi); y 'A Random Walk down Wall Street' (Malkiel).

¿Qué crees que hará el mercado de aquí a fin de año, subir, bajar o mantenerse?

Uff!!. Si la curva americana se estabiliza, y eso solo puede ocurrir si vemos signos claros de una desaceleración de la inflación, deberíamos ver un rebote considerable. Soy optimista, pero ha sido un año muy difícil.

¿Es momento de mantenerse en liquidez?

Estamos ya muy cerca del momento de entrar a invertir; de hecho en algunos activos como la renta fija global, sobre todo crossover e investment grade, ya estamos ahí.

¿Cuándo crees que sería un buen momento para entrar en renta variable?

Volvemos a lo mismo, todo depende de la tasa terminal de la Fed, y por tanto de los dos próximos IPCs. Yo creo que la inflación de servicios, que se ha mantenido alto por mas tiempo del que se esperaba, pronto empezará a disminuir.

Si eso ocurre, es muy probable que la Fed, después de haber generado la contracción más grande y rápida de las condiciones financieras de la historia (otra cosa es porque reaccionaron tan tarde) pueda dar un respiro al mercado, al menos indicando una pausa para ver el resultado del proceso de compresión de la política monetaria (no nos olvidemos del QT y de la enorme apreciación del Dólar en los últimos meses) y una confirmación del terminal rate y de las proyecciones de tipos reales. Podemos estar cerca, hasta entonces, solo se puede entrar en renta variable si puedes tolerar la volatilidad.

¿Tu valor favorito en la actualidad dentro de vuestro fondo?

Angola 48 en HY, Saudi Aramco 49 en IG/Crossover, DNONO 26 en ilíquidos,

¿Un gestor al que admiras?

Ray Dalio, de Bridgewater, Jim Craige, de Stone Harbor; y Dan Shaykevitch, de Vanguard

Define tu estilo de inversión en tres palabras...

Estudia tus créditos profundamente, gestiona basado en valor relativo.

¿Es la guerra de Ucrania y la crisis del gas peor que el Covid-19 para los mercados?

Desde luego, viniendo en el momento que vino, coincidiendo con la más rápida contracción de las condiciones financieras globales de la historia.

¿Análisis técnico o análisis fundamental?

Los dos

¿Value o Growth?

De verdad hay que escoger? Depende del escenario macroeconómico.

¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en tu carrera?

Nunca tomes una decisión de inversión sin entender los riesgos más importantes, y nunca hables de algo sin conocer el tema de verdad.

Y esta cita de Keynes: “The market can stay irrational much longer than you can remain solvent” (El mercado puede ser irracional mucho más tiempo del que tú puedes permanecer solvente).

Si te pidiera una acción para invertir en ella y no venderla en 10 o 20 años... ¿cuál me recomendarías?

Apple, Microsoft.

¿Cuál es la operación más arriesgada que has hecho en tu carrera?

Uff, casi cualquiera de los últimos meses del 2008. Yo estaba en Barclays NY operando Credit default swaps; vaya circo!!!

¿Cómo desconectas de tu trabajo?

Padel, caminar, leer.

¿Qué consejo darías a un inversor principiante?

Fácil, otra vez: 'Nunca tomes una decisión de inversión sin entender los riesgos más importantes'.

Y otra vez Keynes: “The market can stay irrational much longer than you can remain solvent”

¿Es momento de invertir en España?

Depende. Madrid, partes de Andalucía, Murcia. En otros sitios menos liberales es mas complicado. Desde luego este sería un gran país para invertir si se ejecutaran reformas estructurales básicas y, en particular, una política fiscal mas estructurada y disciplinada.

¿Comprarías una casa ahora para alquilarla, o es mejor venderla a estos precios?

Hombre, vende rápido porque la actividad económica y los tipos no pueden ser buenos para el sector inmobiliario. Ahora, todo depende de tu horizonte de inversión