Carlos Lasure (Ibercaja): "Nos gusta Sacyr por su historia de reestructuración"

Carlos Lasure, gestor de fondos de inversión de Ibercaja Gestión, responde al cuestionario de FundsNews enfocado en dar a conocer a los profesionales que prestan sus servicios en España.

¿Un libro de bolsa o inversión que recomiendas?

'When genius failed: The rise and fall of Long Term Capital Management'. Un libro sobre el auge y la quiebra del que en 1998 llegó a ser el Hedge Fund más grande del mundo, Long Term Capital Management (LTCM). Un Hedge Fund asesorado por dos premios nobel, que, tras unos resultados impresionantes durante sus primeros años de existencia, tuvo que terminar siendo rescatado por los principales bancos de Wall Street para evitar la quiebra del sistema financiero internacional. Un libro en el que se describe la industria de los hedge funds y en el que se aprecia cómo la codicia y el apalancamiento pueden ser peligrosos compañeros de viaje. Un libro que creo que todas aquellas personas interesadas en los mercados financieros deben leer. Desafortunadamente no está editado en español.

¿Qué crees que hará el mercado en 2023, subir, bajar o mantenerse?

Esa es la pregunta del millón de dólares. Nosotros pensamos que en líneas generales 2023 debería de ser mejor que 2022, sobre todo por el hecho de que ahora los bonos ofrecen rentabilidades atractivas de inicio y pueden amortiguar los movimientos de los mercados a lo largo del año. En renta fija podemos encontrar oportunidades de inversión a plazos cortos con unas rentabilidades muy atractivas y asumiendo un riesgo limitado.

La duda es la renta variable. El comienzo de año ha sido muy positivo pero la clave será ver si las principales economías del mundo sufren una recesión o si consiguen evitarlo. Si la recesión es moderada, tal y como se espera, la renta variable debería anticipar una recuperación económica a lo largo del año, probablemente durante el segundo semestre, por lo que el comportamiento debería de ser positivo.

¿Es momento de invertir en Europa en lugar de Wall Street?

Esa es una pregunta que sale a la palestra todos los años y que desde la crisis financiera de 2008 ha venido resolviéndose a favor de Estados Unidos. Con el comienzo de año hemos visto un mejor comportamiento de la bolsa europea, algo a lo que no estamos muy acostumbrados. En términos de valoración, la bolsa europea cotiza con múltiplos de valoración más bajos que la bolsa americana pero que esté barato no significa que vaya a subir en el corto plazo. Europa tiene problemas estructurales que afectan al mercado de la energía y que tienen difícil solución en el corto plazo, por lo que las perspectivas para este año son mejores para Estados Unidos. En Estados Unidos la Fed ya ha llevado a cabo casi todo el endurecimiento monetario y la inflación está mas controlada que en Europa. Para este año veo más atractivo invertir en Estados Unidos.

¿Renta fija o Renta Variable para los próximos 12 meses?

En el momento actual renta fija. Los bonos ofrecen unas rentabilidades muy atractivas a plazos muy cortos. Podemos encontrar deuda corporativa con vencimiento a 3 o 4 años ofreciendo rentabilidades en el entorno del 4% y con calidad crediticia grado de inversión. Las letras del tesoro español ofrecen rendimientos cercanos al 3%, algo que no veíamos desde hace muchos años. El mercado ya está descontando que los tipos van a subir durante los primeros meses de año, por lo tanto, lo que nos tiene que preocupar son subidas más allá de las que están puestas en precio. La mayor parte de las subidas de tipos ya se han llevado a cabo y el escenario de inflación ha mejorado sustancialmente durante los últimos meses, especialmente en Estados Unidos, por lo que las probabilidades de más subidas de tipos de interés van a la baja. En un contexto en el que los tipos de interés pueden hacer techo y la incertidumbre macroeconómica es elevada creemos que el activo ganador es la renta fija.

¿Tu valor favorito en la actualidad dentro de vuestro fondo?

Sacyr. Es una historia de reestructuración. Sacyr hace años era una empresa de construcción de obra civil que esta transaccionando hacia un modelo de negocio basado en concesiones. En los últimos años los titulares sobre la compañía han sido negativos por los problemas que tuvo durante la construcción del canal de Panamá, por lo que la compañía no cotiza con múltiplos muy elevados. Sus principales activos están entrando en funcionamiento ahora y la generación de valor va a venir de la mano de la generación de caja que van a generar esos activos que en su gran mayoría no tienen riesgo de demanda y que van a posibilitar el desapalancamiento de la empresa.

¿Un gestor al que admiras?

Warren Buffet. Los resultados que ha conseguido y durante el periodo de tiempo tan largo que lo ha hecho no lo ha conseguido nadie. La visión de tan largo plazo que mantiene es envidiable. Otro gestor que también me gusta mucho es Terry Smith.

Define tu estilo de inversión en tres palabras...

Paciencia y largo plazo.

¿Ha terminado la edad dorada para invertir en tecnología?

Lo dudo mucho. La tecnología está en constante evolución y siempre aparecen nuevas tecnologías que hasta que son adoptadas por el grueso de la población mundial tienen un gran potencial de crecimiento. Hace 100 años los coches o los ferrocarriles podían ser tecnología punta, hasta que su adopción fue masiva y pasaron a ser un sector en si mismo. Conforme vayan apareciendo nuevas tecnologías surgirán empresas cotizadas dedicadas al desarrollo de esas tecnologías y volveremos a tener de nuevo un auge en el sector. Es cierto que los inversores pueden ser más proclives a invertir en tecnología en un contexto de bajos tipos de interés, pero unos tipos de interés más altos no van a frenar ni el desarrollo de nuevas tecnologías ni su adopción por parte de la sociedad, por lo que, aunque el sector pueda atravesar de vez en cuando algún momento complicado en bolsa su potencial permanece intacto.

¿Análisis técnico o análisis fundamental?

En Ibercaja Gestión siempre hemos sido analistas fundamentales. Cuando compramos compañías estamos comprando negocios y sus futuros flujos de caja. Creemos de verdad en que en valor de una compañía está ligado a la evolución operativa de la misma.

¿Value o Growth?

Ambas, cada estilo de gestión funciona mejor en un momento u otro, pero una buena cartera debe presentar compañías de ambos sesgos. Hay que ser capaz de invertir en ambos tipos de compañías en todo momento. Al final, una buena diversificación de tu cartera es lo que va a garantizar la constancia de tus rendimientos en el largo plazo.

¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en tu carrera?

Invierte solo en los negocios que entiendes y en los que has hecho tu propio análisis para que cuando la acción caiga puedas tener criterio propio y capacidad de aguantar las pérdidas.

Si te pidiera una acción para invertir en ella y no venderla en 10 o 20 años... ¿cuál me recomendarías?

Te diría que te olvidaras de comprar una acción y que compraras un fondo de inversión global, ya que el entorno competitivo es muy cambiante y disruptivo debido a las nuevas tecnologías y la mejor forma de ganar dinero a largo plazo es invirtiendo de forma global y diversificada sectorialmente.

Pero como no se si vale esa respuesta te diría que busques una compañía sin deuda que opere en algún tipo de monopolio u oligopolio que le genere poder de fijación de precios y que genere elevados retornos sobre el capital. Con esas características en mente se me ocurren las agencias de rating.

¿Cuál es la operación más arriesgada que has hecho en tu carrera?

Probablemente tomar la decisión de mantener un bono de alguna compañía en la cual se ha deteriorado su calidad crediticia y la incertidumbre es elevada pero que por alguna fortaleza que detectamos de la empresa decidimos mantener la posición.

¿Cómo desconectas de tu trabajo?

Haciendo deporte. Me gusta jugar al padel y esquiar. Cuando hago juego al padel me suelo concentrar en lo que estoy haciendo y me olvido de todo lo demás.

¿Qué consejo darías a un inversor principiante?

Evitar invertir en acciones concretas. Existen instrumentos financieros con un perfil de riesgo mucho mejor para aquellos que quieren empezar a invertir desde cero, como los fondos de inversión o los ETFs. A largo plazo evitar las pérdidas es mucho mas importante que generar beneficios.

¿Es momento de invertir en España?

En España hay compañías muy interesantes, sin embargo, cuando pensamos en invertir en España solemos asociarlo al Ibex 35. Este índice está muy sesgado hacia bancos y utilities, que entre ambos sectores suponen un 50% del índice, por lo que van a ser estos sectores los que definan la evolución del índice.

Personalmente creo que, aunque en España pueda haber buenas oportunidades a la hora de invertir, debemos tener una mentalidad más global. España es solo una pequeña parte del mundo, e invertir de forma global aporta muchos más beneficios que restringirnos solo a un país concreto.

¿Comprarías una casa ahora para alquilarla, o es mejor venderla a estos precios?

Yo soy siempre favorable de adquirir activos y acumularlos siempre y cuando salgan los números. Aunque las perspectivas del mercado inmobiliario puedan asustar un poco ahora por los titulares que aparecen en los medios, si tras tu análisis, puedes obtener tu rentabilidad exigida mediante el alquiler, yo creo que hay que llevar a cabo la operación. No suelo ser partidario de vender los inmuebles por el hecho de que el mercado inmobiliario haya subido de precio, cuando inviertes para alquilar lo que tienes que buscar es un flujo de caja constante mediante las rentas, no especular con el precio de la vivienda.