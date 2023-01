Antonio Aspas (Buy & Hold): "Es momento de invertir en España y en muchos otros países"

Antonio Aspas, socio y consejero-secretario de la gestora Buy & Hold, responde al cuestionario de FundsNews enfocado en dar a conocer a gestores y analistas de las firmas más relevantes que prestan sus servicios en España.

¿Un libro de bolsa o inversión que recomiendas?

'El inversor inteligente', de Benjamin Graham.

¿Qué crees que hará el mercado a corto plazo, subir, bajar o mantenerse?

Es imposible saber lo que hará la bolsa a corto plazo. No ya de aquí a tres meses, sino ni siquiera mañana.

¿Es momento de mantenerse en liquidez?

Estar en liquidez en este momento supone perder cerca del 10% del poder adquisitivo por culpa de la inflación. A pesar de la volatilidad, está demostrado que uno de los activos que mejor protege frente a la inflación a largo plazo es la bolsa.

¿Cuándo crees que sería un buen momento para entrar en renta variable?

Este es un buen momento para entrar en bolsa, lo que no quiere decir que mañana pueda ser mejor. Si un inversor está invertido a largo plazo, su rentabilidad se verá poco afectada por el punto de entrada y, si lo que quiere es obtener una rentabilidad a corto plazo, entonces no está invirtiendo, sino haciendo trading y no suele salir bien.

¿Tu valor favorito en la actualidad dentro de vuestro fondo?

Es difícil de decir, puesto que tenemos una cartera bastante concentrada y todos los valores me parecen interesantes. Si miramos por el porcentaje invertido, nuestra mayor posición en renta variable es CIE Automotive.

¿Un gestor al que admiras?

Hay muchos, desde un clásico como Warren Buffet hasta alguno más actual como Terry Smith.

Define tu estilo de inversión en tres palabras...

Dejémoslo en cuatro: calidad a buen precio.

¿Es la guerra de Ucrania y la crisis del gas peor que el Covid-19 para los mercados?

Creo que la guerra de Ucrania va a tener mayores implicaciones para la economía a largo plazo.

¿Análisis técnico o análisis fundamental?

Sin ninguna duda, análisis fundamental. El técnico es muy divertido e intuitivo, pero no creo que valga para nada. Al menos yo no conozco ningún fondo que tenga un buen track record de medio plazo y que funcione con análisis técnico.

¿Value o Growth?

Las dos son compatibles

¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en tu carrera?

No invertir en algo que no entiendes.

Si te pidiera una acción para invertir en ella y no venderla en 10 o 20 años... ¿cuál me recomendarías?

En Buy & Hold tenemos varias acciones en las que llevamos invertidos cerca de una década, como son LVMH y Vidrala. Si tuviera que invertir en una acción sin poder venderla en 10 años, invertiría en grandes valores muy seguros, pero con crecimiento, como ASML, Visa, Microsoft o Alphabet (Google).

¿Cuál es la operación más arriesgada que has hecho en tu carrera?

He hecho algunas bastante arriesgadas de joven, invirtiendo en valores especulativos.

¿Cómo desconectas de tu trabajo?

Estando con mi familia y amigos, haciendo deporte y jugando al golf.

¿Qué consejo darías a un inversor principiante?

Que lea mucho, que se forme y que vaya probando lo que aprende poco a poco con su dinero.

¿Es momento de invertir en España?

Es momento de invertir en España y en muchos otros países. Desde el punto de vista de la relación rentabilidad/riesgo no tiene sentido limitarse a invertir únicamente en España.

¿Comprarías una casa ahora para alquilarla o es mejor venderla a estos precios?

Todo depende de qué alternativas se estuviesen barajando para ese dinero. Preferiría invertirlo en renta variable, pero si la alternativa fuera tenerlo en la cuenta o invertirlo en un depósito, prefiero comprar una casa y alquilarla.