AXA IM nombra a Jerome Bos como director global de 'equity' a partir de noviembre

AXA Investment Managers (AXA IM) ha anunciado el nombramiento de Jeroen Bos como Director Global de AXA IM Equity, con efecto a partir del 1 de noviembre de 2023, y tomará el relevo de Mark Hargraves, que emprenderá una nueva actividad profesional fuera del grupo.

"Basado en Londres y reportando a Hans Stoter, Global Head de AXA IM Core, Jeroen se encargará de cumplir las ambiciones de crecimiento de AXA IM en renta variable y de aumentar la inversión, el rendimiento comercial y financiero de la plataforma de renta variable", ha explicado la gestora en una nota de prensa.

Antes de incorporarse a AXA IM, Jeroen Bos fue Global Head of Sustainable Investing en Credit Suisse Asset Management, liderando los esfuerzos de sostenibilidad en toda la firma. Anteriormente, fue Head of Equities and Responsible Investing en NN Investment Partners. A lo largo de su carrera, Jeroen Bos también ha ocupado diversos puestos de gestor de carteras de renta variable global y analista de renta variable.

En relación al nombramiento, Hans Stoter ha subrayado que "estoy encantado de dar la bienvenida a Jeroen a AXA IM para dirigir nuestro negocio de renta variable. Como tenemos grandes ambiciones de ampliar nuestra franquicia de renta variable, en particular en estrategias de inversión temáticas, alineadas con los ODS e integrando los principios ESG. Su amplio conocimiento de los mercados de renta variable y de la inversión responsable será fundamental para nosotros. Estoy deseando trabajar con él para seguir innovando, ofrecer las mejores estrategias a nuestros clientes y generar valor sostenible a largo plazo".