Allianz GI nombra a Kayvan Vahid como director de renta variable europa core y value

Allianz Global Investors (Allianz GI) ha anunciado este martes el nombramiento de Kayvan Vahid como director de renta Variable europa core y value.

Vahid trabajó más de 20 años en UBS Asset Management (UBS AM) y más recientemente fue director adjunto de Global Value Equity y director de European Mid Cap Equities en UBS AM en Londres. En este puesto, Vahid fue responsable de la gestión de una serie de fondos institucionales y minoristas en mandatos de renta variable mundial, europea y británica.

Con anterioridad, fue gestor de carteras de renta variable europea de pequeña y mediana capitalización y analista de investigación de renta variable europea en UBS AM. Vahid es licenciado en Economía y Econometría por la Universidad de Nottingham.

Según ha informado la gestora, Vahid trabajará desde Londres y dependerá de Jörg De Vries-Hippen, director de inversiones de renta variable europea. "Kayvan dirigirá los esfuerzos de Allianz GI para reforzar y ampliar sus capacidades en el espacio europeo de gestión fundamental Core y Value, un segmento clave para sus clientes. Los conocimientos de Kayvan complementarán la experiencia de Allianz GI en el espacio Value y ayudarán a establecer Core & Value como un pilar adicional de la plataforma AllianzGI Equity", aseguran.

"La incorporación de Kayvan al equipo reforzará aún más nuestras capacidades en inversión core y value europea, un área que sabemos que es de vital importancia para nuestros clientes. El enfoque de inversión de Kayvan, en particular su experiencia en la inversión en value, complementará al equipo actual al tiempo que aportará una perspectiva fresca a nuestro enfoque actual y a las soluciones para nuestros clientes", ha asegurado De Vries-Hippen.

Por su parte, Virginie Maisonneuve, ha asegurado que a la gestora le "complace incorporar a alguien del calibre de Kayvan a nuestro equipo de renta variable". " Aporta amplios conocimientos y comprensión de la renta variable europea y la inversión en valor, y mejorará aún más nuestra experiencia en este ámbito. Trabajando en estrecha colaboración con nuestros colegas de la plataforma de renta variable, estoy seguro de que Kayvan contribuirá a abrir nuevas e interesantes oportunidades para nuestros clientes", ha añadido.

" La contratación de Kayvan es el último paso en el fortalecimiento del equipo de Renta Variable de AllianzGI en Londres, que este año ha visto la contratación de Giles Money como CIO, equipo de Renta Variable Global de Sostenibilidad/SRI, la promoción de Rajnish Kumar al recién creado puesto de Jefe de Tecnología de Inversión y AI, Plataforma de Inversión, y el establecimiento de un equipo de analistas de renta variable estadounidense", concluye el comunicado remitido por Allianz GI.