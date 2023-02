Santander AM mejora el objetivo de rentabilidad de su fondo 'Santander Objetivo' a 6 meses

Santander Asset Management ha mejorado el objetivo de rentabilidad de su fondo 'Santander Objetivo' a 6 meses, y cuyo vencimiento está previsto para agosto de 2023.

Cuando el fondo fue constituido, a finales de 2022, Santander había establecido que el valor liquidativo a 2 de agosto de 2023 fuera del 100,65% para la Clase A y de 100,88% para la Clase Cartera del valor liquidativo a 2 de febrero (TAE NO GARANTIZADA a vencimiento del 1,32% para la Clase A y del 1,78% para la Clase Cartera.

"Dadas las condiciones de mercado actuales se ha mejorado el objetivo de rentabilidad no garantizado", ha explicado Santander AM en un comunicado enviado al regulador.

Ahora, la gestora prevé un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en que el valor liquidativo a 2 de agosto sea el 100,72% para la Clase A y de 100,95% para la Clase Cartera del valor liquidativo a 2 de febrero (TAE NO GARANTIZADA de 1,46% para la Clase A y de 1,92% para la Clase Cartera, siempre que no haya reembolsos o traspasos voluntarios.