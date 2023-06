Mediolanum International Funds amplía su gama de renta variable con tres fondos temáticos

Mediolanum International Funds Ltd (MIFL), la plataforma europea de gestión de activos del Grupo Bancario Mediolanum, ha anunciado el lanzamiento de tres fondos multigestión con un enfoque activo que se suman a su creciente gama de productos. Se trata de Mediolanum Best Brands Future Sustainable Nutrition, un fondo "Artículo 9" comprendido en el marco del SFDR; Mediolanum Best Brands Global Equity Styles Selection y Mediolanum Best Brands India Opportunities.

Mediolanum Best Brands Future Sustainable Nutrition es un fondo de renta variable que tiene como objetivo la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo en empresas que serán decisivas en la transición a una cadena de valor alimentaria más sostenible: desde la producción a la distribución y el consumo, pasando por la transformación.

Como parte del enfoque multigestora de MIFL el fondo delegará en Pictet y BlackRock, elegidas por su experiencia y dilatado historial de rentabilidad incorporando factores ASG a su proceso de inversión. Pictet invertirá en empresas que produzcan alimentos de alta calidad, los distribuyan eficientemente y minimicen el desperdicio, mientras BlackRock lo hará sobre todo en las que contribuyan activamente a la descarbonización de la cadena alimentaria al tiempo que ofrecen opciones de alimentación más sostenibles y saludables.

La estrategia, clasificada como un fondo Artículo 9 en el marco del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR), amplía la gama de vehículos de inversión de MIFL centrados en ASG, de la que ya forman parte Mediolanum Best Brands Global Impact, Mediolanum Best Brands Energy Transition y Mediolanum Best Brands Circular Economy Opportunities (todos ellos, fondos Artículo 9).

Mediolanum Best Brands Global Equity Styles Selection es un fondo de renta variable internacional que proporcionará exposición equiponderada a los tres estilos de inversión principales — growth, quality y value — invirtiendo en estrategias de alta convicción representativas de las "mejores ideas" de los gestores más especializados. Dado que las distintas fases del ciclo económico tienden a favorecer a diferentes tipos de empresas, lo que implica variedad de estilos de inversión, MIFL se propone generar la revalorización a largo plazo del capital diversificando entre los distintos estilos en un solo fondo.

El segmento de growth del fondo lo gestionarán Artisan Partners y Axiom Investors; el de value, Pzena y Sanders Capital y, el de quality, GuardCap y Pinestone. Estas boutiques de inversión se han elegido tanto por su sólida trayectoria como por el conjunto específico de competencias que atesoran en su respectivo estilo de inversión.

Mediolanum Best Brands India Opportunities es un fondo de renta variable centrado en una región geográfica concreta mediante el que MIFL busca lograr la revalorización a largo plazo del capital al invertir en la economía que más crece del mundo, beneficiándose de su evolución demográfica y tendencias macroeconómicas.

Este fondo delegará inicialmente en tres gestores: Goldman Sachs, Nordea y 360 ONE, que se han elegido por su amplia trayectoria y experiencia inversora en el país. Goldman Sachs ofrece exposición a todo el espectro de capitalización bursátil; Nordea sigue la estrategia de invertir en acciones infravaloradas, y 360 ONE adopta un enfoque flexible entre valores más cíclicos y defensivos.

El fondo Mediolanum Best Brands Future Sustainable Nutrition lo gestionará Senan O'Sullivan, gestor de cartera de renta variable de MIFL. Del fondo Mediolanum Best Brands Global Equity Style Selection se ocupará Giorgio Carlino, responsable de multigestión. Y, del fondo Mediolanum Best Brands India Opportunities, Patrick McKenna, gestor de cartera de renta variable.

Luca Matassino, director de Negocio de MIFL destaca que "los nuevos lanzamientos de fondos amplían la gama de productos y proporcionan a los clientes acceso a diferentes economías, sectores y temas de inversión que brindan grandes oportunidades a largo plazo".

"Future Sustainable Nutrition es un fondo Artículo 9 que ratifica el compromiso de MIFL con la sostenibilidad y se centra en empresas que se beneficiarán de ingentes inversiones en este ámbito en los próximos 10 a 30 años. Global Equity Style Selection es un fondo core, diseñado para generar valor para los inversores sacando el máximo partido a las mejores ideas de los gestores más especializados en growth, quality y value. En cuanto a India Opportunities, ofrece acceso a un mercado que ya es demasiado grande como para ser ignorado, no sólo por tratarse del país más poblado del planeta, sino porque pronto estará entre las principales economías del mundo gracias a su joven perfil demográfico, la abundancia de inversión extranjera directa que recibe y su tasa de crecimiento interna", ha añadido.