Allianz GI lanza un fondo de renta variable americana ‘value’ junto a Voya IM

Allianz Global Investors (Allianz GI) y Voya Investment Management (Voya IM) dan un paso más en su alianza al traer a Europa una estrategia de inversión de renta variable estadounidense de Voya IM que presenta muy buenos resultados en el largo plazo y que está ahora disponible en formato UCITS, a través del fondo Allianz US Large Cap Value.

El fondo sigue un estilo de inversión value desarrollado por Voya IM, e invierte en compañías estadounidenses de gran capitalización.

A diferencia de muchas otras estrategias value, el proceso de selección de valores del fondo Allianz US Large Cap Value se basa en una combinación única de ratios de valoración de empresas desarrollada por el equipo gestor.

La métrica "Excess Capital Yield" (ECY), que ocupa un lugar central, tiene en cuenta los recursos financieros líquidos, el flujo de caja disponible, el pago de dividendos y otras medidas de optimización del balance.

En opinión del equipo de gestión, el ECY proporciona información sobre los recursos financieros que la empresa puede utilizar de forma productiva y permite identificar valores que ofrezcan un atractivo potencial de revalorización dentro de cada sector. El proceso de selección de valores se complementa con otros factores de valoración cualitativos y cuantitativos, así como con una sofisticada gestión del riesgo.

Marisa Aguilar, directora general para España y Portugal de Allianz GI, comenta que "tras el lanzamiento en Europa del fondo Allianz US Investment Grade Credit, fondo de renta fija de crédito en EEUU con un track record muy sólido desde 2013, ahora damos un paso más y creamos también en nuestra región el fondo Allianz US Large Cap Value de la mano de nuestro socio Voya IM, una estrategia de renta variable americana verdaderamente diferencial en la identificación del valor de las compañías en las que invierte.

Con este lanzamiento, seguimos desarrollando nuestro objetivo de identificación y construcción de estrategias de inversión que aporten valor diferencial a nuestros clientes, en un mercado core para las carteras como es el de EEUU”.