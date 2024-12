Santalucia AM mira con optimismo a 2025 pese a la divergencia entre EEUU y Europa

2024 ha sido un buen año para los mercados, pero ¿qué podemos esperar de 2025? Con menos de un mes por delante para fin de año, los inversores ya miran al año próximo con otros ojos y empiezan a buscar las claves que definirán los mercados en los siguientes doce meses. Para Santalucia Asset Management, que este martes ha presentado su informe de perspectivas para 2025, buena parte de las respuestas se encuentran en Estados Unidos.

El brazo de gestión de activos del grupo Santalucia cree que el próximo año será positivo para los mercados financieros, ya que se mantienen los vientos de cola que los han impulsado en los últimos doce meses. Santalucia AM contempla un escenario de aterrizaje suave de la economía, un desenlace "indudablemente bueno" para los mercados.

"Después de muchos años, las inflaciones están bajo control y ya no están en el foco de principal preocupación. Hay que mirarlas de reojo, pero han pasado a segundo plano por buenas razones. Este aterrizaje suave se concreta en que la economía global va a crecer alrededor del 3%, aunque con mucha incertidumbre en Estados Unidos por las políticas de Donald Trump", explica Luis Merino, responsable de Renta Fija, Mistos y Fondos de Fondos de la gestora, quien cree que habrá que ver "cómo y cuánto se va a aterrizar de todo lo que se ha prometido" durante la campaña electoral.

No obstante, este experto pronostica un crecimiento en el entorno del 2% para este año y el que viene en la primera economía del mundo. Este porcentaje, señala, es "sano y sostenible", especialmente con la inflación "razonablemente controlada".

Por el contrario, la perspectiva es algo más sombría en Europa. El motivo es evidente: Alemania y Francia, los dos principales motores económicos del Viejo Continente, se enfrentan a una elevadísima incertidumbre política, con moción de censura incluida en el país vecino tras el 'decretazo' de Barnier para aprobar el Presupuesto de 2025. Pero eso no es todo.

Ambos países tienen "problemas estructurales" que "no se van a solucionar en el corto plazo", lo que aumenta todavía más la volatilidad y la incertidumbre. De hecho, Merino subraya que Alemania puede "encadenar dos años de recesión débil" y la situación no pinta mucho mejor en 2025, ya que la gestora ve un crecimiento "muy débil" en la primera economía de la región.

Santalucia AM considera que el próximo año constatará la divergencia de los ciclos económicos entre ambas regiones. Esta tendencia se ha acentuado tras la victoria de Donald Trump, ya que "'America first' significa 'Europe worst'", afirma Merino. No obstante, esta divergencia también se extiende al terreno de las políticas monetarias.

Tanto la Reserva Federal (Fed) como el Banco Central Europeo (BCE) han empezado a normalizar su política monetaria en los últimos meses, con dos bajadas por parte del banco central estadounidense y hasta tres por parte del regulador europeo. Si bien el mercado espera una nueva bajada en diciembre por parte de ambos organismos, las expectativas son bien diferentes para 2025.

Por un lado, la gestora ve "bajadas constantes y continuas" en Europa hasta una tasa terminal del 2% a finales de 2025. En el caso de la Fed, las expectativas se han enfriado ante las perspectivas de unas políticas fiscales "más expansivas" por parte del candidato republicano. "En EEUU, tras la victoria de Trump, el mercado ha incrementado el 'terminal rate' hasta el 4%. Nosotros pensamos que tiene algo más de recorrido, hasta el 3,50%", precisa Merino.

Asimismo, los riesgos a tener en cuenta y que podrían resultar un escollo para el comportamiento de la economía y de las bolsas son dos: repuntes inesperados de la inflación por factores geopolíticos, como una escalada de los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Medio o las trabas al comercio global por una subida generalizada de los aranceles o de prohibiciones a la exportación; y la falta de disciplina fiscal por parte de los principales gobiernos, especialmente en Estados Unidos, tras la toma de posesión del cargo de Donald Trump en enero

Estas circunstancias, "podrían no ser toleradas por el mercado, generando un repunte de las pendientes de las curvas de tipos como consecuencia de un posicionamiento más defensivo por el incremento de las necesidades de financiación a largo plazo", "Tenemos que aprovechar esa volatilidad para arbitrar, hacer gestión activa y reposicionar la duración y las carteras", sentencia Luis Merino.