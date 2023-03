A pesar de sus prudentes perspectivas macroeconómicas, DWS prevé que los activos gestionados aumenten a finales de 2023, ya que espera entradas netas en áreas de crecimiento como la pasiva, incluidos Xtrackers y alternativos. "Esto debería verse reforzado por acuerdos estratégicos e innovaciones de productos, incluidas nuevas ofertas ESG", ha indicado la gestora en una nota de prensa.

Durante la presentación de su 'Informe Anual', la firma ha avanzado sus perspectivas para el año en curso, y ha destacado que, como resultado del efecto indirecto de los niveles de mercado más bajos a finales de 2022, así como de la continua presión sobre los márgenes, "se supone que las comisiones de gestión serán ligeramente inferiores en 2023".

No obstante, DWS espera que los ingresos totales ajustados se mantengan básicamente planos en comparación con 2022.

2023 será un año de transición, ya que los gastos del programa de transformación de DWS alcanzan su punto máximo y la empresa opera en una plataforma dual mientras continúa estableciendo sus propias capacidades.

Como resultado, DWS asume que su base de costes ajustada será mayor en 2023 en comparación con 2022. En consecuencia, se espera que el beneficio ajustado antes de impuestos sea inferior en 2023.

"Se espera que la ratio coste-beneficio ajustado aumente ligeramente, aunque se prevé que se mantenga por debajo del 65%", han resaltado.

"Teniendo en cuenta el contexto de desafíos a los que se enfrenta toda la industria en general- y DWS en particular- nuestra empresa terminó 2022 con unos sólidos resultados. Los ingresos ajustados ascendieron a 2.683 millones de euros, esencialmente estables en comparación con el extremadamente exitoso año anterior. Los costes ajustados sólo aumentaron ligeramente a pesar de las presiones inflacionistas y de las inversiones en iniciativas growth gracias a una estricta gestión de costes. La ratio coste-beneficio ajustado fue del 60,6%, en línea con nuestras previsiones", ha afirmado Stefan Hoops, Chairman of the Executive Board.

Debido a diversos elementos puntuales, tanto el beneficio ajustado antes de impuestos como el beneficio después de impuestos fueron significativamente inferiores a los del año anterior. "Sobre la base de estos resultados, nos complace poder proponer a la Junta General de Accionistas un nuevo aumento del dividendo a 2,05 euros por acción", ha explicado Hoops.

"Con nuestra estrategia perfeccionada, nos hemos fijado el objetivo de alcanzar un beneficio por acción de 4,50 euros en 2025. La ratio coste-beneficio ajustado debería situarse entonces por debajo del 59%. Queremos aumentar los activos gestionados en Pasivo, incluido Xtrackers, en una media superior al 12% anual y en Alternativos en una media superior al 10% anual en los próximos tres años. Se espera que la ratio de reparto sea del 65% a partir de 2025. Además, y sujeto al compromiso de capital para iniciativas de crecimiento orgánico e inorgánico, esperamos proponer un dividendo extraordinario de hasta 1.000 millones de euros en 2024", ha concluido Hoops.