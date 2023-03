¿Cuál será el futuro de Credit Suisse en España tras la venta forzada a UBS?

¿Cuál será el futuro de Credit Suisse en España tras la venta forzada del banco suizo a UBS? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta, pero que ha despertado un fuerte interés en el sector español de la banca privada y la gestión de activos.

Según datos de Inverco, la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, Credit Suisse Gestión gestionaba un patrimonio de 1.081 millones de euros en España a cierre del mes de febrero de 2023, a los que hay que sumar otros 900 millones de euros a través de Sicavs.

La gestora española del banco suizo, cuyo director general es Gabriel Ximénez de Embún, ha visto en el aire su futuro después de la crisis de confianza sufrida por la entidad, que ha cristalizado en la venta a su gran rival helvético.

Además, el negocio de banca privada de Credit Suisse en España cuenta con activos valorados en unos 10.000 millones de euros.

En este escenario, hay que tener en cuenta que Singular Bank cerró el pasado año la compra de la unidad de banca privada doméstica (Wealth Management) de UBS en España y de UBS Gestión.

Los negocios de Asset Management y de Investment Banking de UBS en Espana no formaron parte de esa transaccion, por lo que ahora está por ver qué sucederá con las diferentes divisiones de Credit Suise en España.

El consejero delegado de UBS, Ralph Hamers, explicó, tras la compra de Credit Suisse, que "la combinación respalda nuestras ambiciones de crecimiento en las Américas y Asia, al tiempo que agrega escala a nuestro negocio en Europa, y esperamos dar la bienvenida a nuestros nuevos clientes y colegas en todo el mundo en las próximas semanas".

No obstante, también se ha publicado que el acuerdo de UBS y Singular Bank incluye una cláusula de no competencia de tres años, por lo que no se descarta que UBS opte por vender el negocio de banca privada de Credit Suisse en España a potenciales interesados.

En este sentido, el principal nombre que aparecen en la palestra es el propio Singular Bank, que mantiene buenas relaciones con UBS tras comprarle su banca privada española.

Otro potencial interesado es Deustche Bank Iberia, cuyo consejero delegado desde final de 2021 es Íñigo Martos, que anteriormente fue responsable de Credit Suisse International Wealth Management en Iberia.