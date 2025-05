Cobas AM reduce el carácter defensivo de las carteras y apuesta por los valores cíclicos

COBAS AM - Archivo

Cobas Asset Management ha celebado su IX Conferencia Anual de Inversores en la que ha destacado los buenos resultados de los fondos y el alto potencial de revalorización de unas carteras que han visto reducir su carácter defensivo y la exposición en energía para aumentar el bloque cíclico, aprovechando movimientos de mercado.

En la cartera internacional han reducido posiciones en el segmento defensivo, adaptándose a un mercado que empieza a reflejar su valoración correcta, como es el caso de Bapcock y de Aryzta. Así, han vendido toda la posición en Aryzta porque ya empieza a acercarse al valor objetivo, mientras mantienen una posición reducida en Bapcock no está tan cerca.

Por otra parte, han vendido fundamentalmente acciones de Golar y han incrementado TGS, Fnac y Derichebourg, dos compañías que han tenido un comportamiento bastante plano en estos últimos años, lo que ha generado oportunidad de compra. Entre las dos compañías tienen un 5% de la cartera internacional.

Mantienen a AVIO, que tras subir un 80% con respecto al precio de compra, sigue pesando alrededor de un 2% en las carteras internacional y selección.

En la cartera ibérica han bajado igualmente posiciones en defensivos y han subido en energía, fundamentalmente por la inversión en Repsol, han vendido toda la participación en Ibersol, Catalana Occidente, CTT y han aumentado Grifols y Almirall. El resto de la cartera se mantiene relativamente estable. Repsol se ha convertido en una posición muy importante en el fondo ibérico de prácticamente el 7%. De igual manera, Almirall y en Grifols representan cada una el 7% de la cartera ibérica.

Sobre la selección de activos de las carteras Francisco García Paramés, presidente y CEO de Cobas AM, ha señalado que "no se trata de comprar compañías baratas, sino de comprar compañías que crecen, pero pagar poco por ello. Nuestro negocio es comprar buenas compañías que crecen pero a precio de no crecimiento. El retorno sobre el capital de esas compañías es muy alto. Estamos hablando de compañías excepcionalmente buenas, rentables y con poca deuda. Compañías medianas con sendas de crecimiento importantísimos donde encontramos el valor".

Sobre el PER de la cartera Cobas Selección FI, ha apuntado que "cuando compras a siete veces, cuando el mercado está a 15, es que te van a pasar cosas buenas. No sabes ni cuándo ni cómo, pero te van a pasar cosas buenas".

Respecto a la exposición a petróleo, cabe resaltar que representa un 13% en cartera. A través de Cobas Internacional están invertidos en una cesta de nueve compañías de exploración y producción a nivel global, en 17 países, lo cual ofrece una diversificación atractiva. Además están invirtiendo en estas compañías a unos ratios muy atractivos, con un nivel de apalancamiento financiero muy atractivo de 1,2 veces deuda neta Ebitda, lo cual ofrece un margen de seguridad muy amplio frente a las oscilaciones del precio de la materia prima.

"Buscamos diversificación no solo porque el sector es eminentemente cíclico y está sujeto a la macroeconomía, a la geopolítica y todos los elementos que son imposibles de predecir, sino también por otros riesgos fundamentalmente y jurisdiccionales que influyen el activo de una compañía en un determinado país como la regulación y la fiscalidad que son muy cambiantes. También hay otros riesgos operativos. Al final la actividad de petróleo y gas no está exenta de riesgos, es una actividad relativamente compleja. Por ello, creemos que teniendo más compañías con menor peso, es como si tuviésemos una gran compañía con una gran diversificación y por tanto un riesgo menor para todos los partícipes del fondo", ha explicado Juan Huerta de Soto, portfolio manager del equipo de gestión.

CIFRAS CLAVE

En esta novena edición, Cobas AM ha reunido a más de 2.000 asistentes en una presentación en la que la firma ha dado a conocer que cuenta con 2.611 millones en activos bajo gestión, incluyendo mandatos, lo que supone un 37% de crecimiento respecto al cierre de 2023; y con 31.242 partícipes, un 15% más.

A ello hay que añadir 28 millones en suscripciones netas en 2024 y 150 millones suscripciones netas en lo que va de 2025, con 93 millones de entradas netas registradas en abril 2025 a pesar de las caídas de entre el 10 y el 15%.

En la actualidad, siguiendo la estructura de comisiones autorizada por la CNMV en 2020, el 66% del patrimonio de los partícipes se encuentra en la clase A. Estos partícipes disfrutan de una comisión de gestión del 1%.

Desde lanzamiento, los fondos de Cobas AM se han comportado mejor que la inflación permitiendo que los ahorros de los inversores mantengan su poder adquisitivo. "Con unos resultados positivos de doble dígito, el equipo de inversión pone ahora el foco de atención en batir los índices de referencia".

Así, el potencial de revalorización del fondo Cobas Internacional está en el 124%, mientras que el fondo Cobas Iberia podría subir un 96%. El precio objetivo a 12 meses de la cartera internacional es de 303 con un crecimiento del 23,4% en 2024. Y el de la cartera ibérica es de 318 con un crecimiento del 12,0% en 2024.