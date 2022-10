Alejandro Varela (Renta 4): "La mejor forma de luchar contra la inflación es invertir"

Alejandro Varela, gestor de fondos de Renta 4, responde al cuestionario de FundsNews enfocado en dar a conocer a los gestores y gestoras de fondos españoles entre nuestros usuarios.

¿Un libro de bolsa o inversión que recomiendas?

Para aprender de mercados y puramente técnico “Invertir en Bolsa: Conceptos y Estrategias”, de Eduardo Martínez Abascal. Para entender el papel de los Bancos Centrales como elemento crítico en la economía moderna, “Mis años en la Reserva Federal” de Ben Bernanke.

¿Qué crees que hará el mercado de aquí a fin de año, subir, bajar o mantenerse?

El momento concreto nadie lo sabe, pero creo que subirá.

¿Es momento de mantenerse en liquidez?

No lo creo, salvo que sea sólo circunstancialmente. La mejor forma de luchar contra la inflación es invertir.

¿ Cuándo crees que sería un buen momento para entrar en renta variable?

Siempre es buen momento.

¿Tu valor favorito en la actualidad dentro de vuestro fondo?

No tengo un valor favorito. Soy creyente en las buenas compañías y en diseñar una cartera diversificada de buenos negocios. Inditex, Amadeus, LÓreal, Nestlé, Siemens, Lindt, Ggle, Schneider Electric…

¿Un gestor al que admiras?

Intento aprender de todos.

Define tu estilo de inversión en tres palabras...

Análisis, prudencia, y paciencia.

¿Es la guerra de Ucrania y la crisis del gas peor que el Covid-19 para los mercados?

No lo creo, es un problema de una naturaleza diferente, pero a mi modo de ver será menos grave si se consigue gestionar adecuadamente. Los mercados siempre se han sobrepuesto a las guerras, y a shocks temporales. Pero una pandemia mundial, sin embargo, no contaba con una hoja de ruta. Hubo que improvisar rápido, y una crisis simultánea de oferta y demanda era un suceso gravísimo del que no teníamos experiencia ninguna.

¿Análisis técnico o análisis fundamental?

Ambos. Esencialmente análisis fundamental, pero complementado con el técnico ¿por qué no? No son excluyentes.

¿Value o Growth?

Tampoco soy fan de las etiquetas, ni me obceco con los estilos. En Renta 4 somos partidarios del “Quality Investing”, y no renunciamos a Value ni a Growth, pero les asignamos un valor y un peso relativos.

¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en tu carrera?

Muchos supongo. Pero uno sencillo, pero que hay que tener siempre presente, es que al mercado hay que tenerle respeto.

Si te pidiera una acción para invertir en ella y no venderla en 10 o 20 años... ¿cuál me recomendarías?

Alphabet

¿Cuál es la operación más arriesgada que has hecho en tu carrera?

Invertir es arriesgar constantemente, pero me gusta hacerlo siempre prudentemente.

¿Cómo desconectas de tu trabajo?

Me voy a El Espinar, mi pueblo de toda la vida.

¿Qué consejo darías a un inversor principiante?

Utiliza el sentido común. Invierte y no especules.

¿Es momento de invertir en España?

Es momento de invertir globalmente. En las compañías españolas que lideran sus áreas de negocio también.

¿Comprarías una casa ahora para alquilarla, o es mejor venderla a estos precios?

Hoy, es mejor momento de vender que de comprar. Pero es posible que haya oportunidades en un futuro no muy lejano.