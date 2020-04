La bolsa aún tiene que caer otro 30%, según el gestor que clavó el desplome de marzo

La bolsa aún no ha tocado fondo. Así lo asegura Dan Niles, el gestor que anticipó el desplome de los parqués mundiales por la crisis del coronavirus. "Aún tiene que caer otro 30%", afirma durante una reciente entrevista concedida a Yahoo Finance.

Niles ya avisó en una carta a sus clientes en febrero de su "creciente preocupación" sobre la falta de preparación ante el más que probable impacto que tendría el brote sobre la economía estadounidense.

Así que Niles actuó en consecuencia a sus propias palabras. Con el Dow Jones rubricando su primer peor trimestre de toda la historia y el S&P 500 cerrando los tres primeros meses del año con un desplome del 30%, el fondo de Niles, el Satori Fund, acabó en positivo.

"Si echas un vistazo hacia atrás, el mercado ha vivido hundimientos del 30% en unas nueve ocasiones desde la década de los años 20, por lo que no son episodios tan inusuales", asevera Niles. "Nos enfrentamos a uno de ellos cada 10 años, más o menos", apostilla.

"La bolsa aún no ha descontado la crisis del todo y aún no estamos cerca de la valoración que se merece", continúa. "Me empiezo a reír siempre que escucho a la gente hablar sobre una recuperación en forma de V simplemente porque tendremos, al menos, un 10% de paro... mis previsiones pasan por anticipar un 20% antes de que todo esto termine", destaca. "No vas a poder recuperarte rápidamente con tanta gente sin trabajo y no solo estamos hablando de EEUU, hablamos de que las restantes economías del mundo también están afrontando estos problemas", concluye.

El discurso de Niles contrasta con cierto cambio de actitud que se empieza a apreciar en el inversor minoritario. Sin ir más lejos, las búsquedas mundiales en Google de 'comprar acciones' se han llegado a disparar hasta un 800% en las últimas semanas.

LOS VIDEOJUEGOS, REFUGIO ANTE EL VIRUS

¿Cuál es su particular receta para capear este temporal? Niles explica que no solo consiste en ponerse corto. También se ha puesto largo en valores que cree atesoran cierta resiliencia para aguantar el temporal. Entre ellos, destaca los nombres de Activision, Take-Two Interactive y Amazon.

El coloso del comercio electrónico es por todos conocido, pero lo realmente llamativo es la naturaleza de las otras dos compañías: el sector videojuegos. Niles no sería el primero (ni el último) en apostar por esta industria aprovechando el auge del ocio en todas sus formas en estos largos periodos de confinamiento que han puesto al mundo en cuarentena.