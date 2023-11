Robeco lanza un fondo para invertir en hasta 40 empresas de la cadena de valor de la moda

La gestora Robeco ha lanzado este lunes su estrategia 'Fashion Engagement Equities', que tiene como objetivo invertir en empresas de la cadena de valor de la industria de la moda para "construir una cartera de inversiones con potencial para crecer e impulsar cambios positivos", según ha comunicado la entidad.

Así, esta iniciativa -clasificada bajo el artículo 8 del Reglamento sobre Divulgación de Información de Sostenibilidad de la Unión Europea- invertirá en entre 30 y 40 empresas del sector, que implica a compañías que dedican su actividad a la obtención de materias primas, la producción, el consumo y el final de la vida útil de las prendas.

La gestora señala que, según los datos ofrecidos por la ONU, la moda es una industria en crecimiento que genera ventas por valor de 2,5 billones de dólares al año y emplea a más de 300 millones de personas. Además, asegura que será un sector cuyo "crecimiento futuro se verá impulsado por el aumento de la población mundial, el incremento de la renta disponible y el consumo conspicuo".

Sin embargo, advierte de que esta industria "se enfrenta a varios retos sociales y ambientales". Así, según los datos obtenidos de 'The Industry We Want', la remuneración de los trabajadores de la confección es, de media, un 45% inferior al salario digno local.

Desde el punto de vista medioambiental, cada año se fabrican unos 100.000 millones de prendas de vestir, de las que menos del 1% se reciclan, según afirma la fundación Ellen MacArthur. A su vez, la industria es responsable de hasta el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Ante este panorama, Robeco reivindica que es "fundamental que se adopten soluciones sostenibles". Para ello, "se debe pasar de un modelo lineal de «extraer-fabricar-consumir-eliminar» a otro circular", así como garantizar el "cumplimiento de los derechos de los trabajadores y el pago de salarios dignos".

De entre la selección de empresas participantes en el fondo, se ha tenido en cuenta la exposición a "megatendencias como la precarización, la premiumización, la circularidad y la automatización", con el objetivo de "generar una rentabilidad de inversión a largo plazo atractiva".

Respecto a este nueva iniciativa, Dora Buckulčíková, Gestora de Cartera de Robeco, ha asegurado que "a largo plazo, es probable que las empresas con características de sostenibilidad punteras obtengan mejores resultados que las rezagadas. Es nuestra responsabilidad como accionistas a largo plazo fomentar la transparencia y las prácticas sostenibles en cada empresa".