Mediolanum International Funds: "Vendrá una recesión y los bonos saldrán beneficiados"

Los bancos centrales de todo el mundo han llevado a cabo un rápido y agresivo endurecimiento monetario en su objetivo de devolver la inflación al 2%. Esta actuación provocó el desplome del mercado de bonos cuyos precios, desde entonces, han estado fluctuando. En la actualidad, y ante la proximidad del fin de las subidas de tipos, ¿qué cabe esperar? "La recesión se acerca y es el momento de invertir en bonos".

Así lo cree Charles Diebel, responsable de renta fija de Mediolanum International Funds (MIFL), quien, en su último comentario de mercados, insiste en que conviene que los bancos centrales hagan una pausa por el momento y esperen a ver cómo evolucionan los datos económicos.

"Porque, a partir de ahora, todo dependerá de si sus medidas surten efecto. El problema es que los efectos del endurecimiento monetario no se materializan inmediatamente ni en todas partes a la misma velocidad, con el resultado de que los datos económicos de los distintos sectores son actualmente divergentes", explica Diebel.

En este sentido, y ante la fortaleza mostrada por el mercado o el sector servicios, el experto advierte que los inversores no deben dejarse "engañar", ya que "los hogares aún no sienten con tanta intensidad el aumento de los tipos de interés" y todavía están gastando el capital que ahorraron durante la pandemia de Covid-19.

"Aún no se ha dejado sentir toda la fuerza del endurecimiento monetario: el efecto se retrasa, pero llegará", agrega.

Por lo tanto, estima que no se ha evitado una recesión, y que no estamos asistiendo a un 'aterrizaje suave' "puesto que nunca antes se había producido uno en la historia, ya que los banqueros centrales no pueden calibrar la política monetaria con tanta precisión, especialmente con un endurecimiento tan drástico y rápido como el que estamos viendo actualmente".

Por ello, Diebel valora que los escenarios más probables son dos. El primero de ellos, hace referencia a que "la economía es más robusta de lo esperado y el endurecimiento no ha ido lo suficientemente lejos, en cuyo caso los bancos centrales tendrán que hacer lo mismo".

Y el segundo, y más factible, indica que "los bancos centrales se exceden y desencadenan algún tipo de acontecimiento en el mercado, como ocurrió en los años noventa o en 2008, y finalmente tienen que volver a recortar los tipos o incluso introducir la quantitative easing. Precisamente porque las subidas de los tipos de interés sólo surten efecto después de un largo retraso, esperamos que los bancos centrales se hayan excedido y que se produzca una recesión en toda regla. Sin embargo, no esperamos que esto ocurra antes de 2024".

ES EL MOMENTO DE INVERTIR EN BONOS

Tras las ventas de principios de año, el mercado de bonos ha ido fluctuando durante un tiempo y todavía hay muchos puntos de entrada baratos.

Con todo, desde MIFL prevén que el mercado tardará un tiempo en pasar de esperar más subidas de los tipos de interés a esperar estabilidad y, finalmente, a esperar recortes de los tipos.

"Además, para que esto ocurra, primero tendrán que deteriorarse significativamente los datos económicos. En este contexto, las inversiones en renta fija deberían resistir bien. En nuestros fondos, nos mantenemos neutrales en bonos corporativos por el momento y sólo hemos aumentado la duración ligeramente, por ahora. Lo importante ahora es recoger el carry", añade el experto.

"Una vez que los mercados de bonos empiecen a recuperarse, los inversores con exposición a bonos podrán esperar plusvalías, pero es poco probable que veamos este escenario este año. Sin embargo, para el año que viene, tenemos confianza", concluye Diebel.