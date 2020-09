La futura Caixa-Bankia creará un gigante de 65.500 millones en fondos de inversión

Un gigante de 65.500 millones de euros en el mercado español de los fondos de inversión, con una cuota de mercado combinada del 25%. Son algunos de los números más relevantes de la futura fusión entre CaixaBank y Bankia, que reforzará la posición de liderazgo de la entidad dirigida por Gonzalo Gortázar.

Según datos de la patronal Inverco relativos a finales del mes de julio, CaixaBank gestionaba casi 46.000 millones de euros a través de sus 230 fondos, mientras Bankia gestionaba 19.500 millones mediante sus 126 fondos. La combinación del primer y el cuarto jugador del sector dará lugar a un gigante que gestionará 65.500 millones de euros.

Muy lejos quedará Santander, segundo en cuota de mercado con activos bajo gestión valorados en unos 43.200 millones de euros a través de sus 195 fondos. La integración de Popular dio un espaldarazo a esta división del banco presidido por Ana Botín, que ahora ve cómo vuelve a alejarse su objetivo de liderar el sector.

Por su parte, BBVA se mantendrá en tercera posición, con sus 37.700 millones de euros gestionados con sus 115 fondos. Además, Sabadell AM figura en quinta posición, con 15.300 millones bajo gestión en sus 230 fondos, aunque estos datos no reflejan su operación corporativa con Amundi.

CUOTA DE MERCADO

Por cuota de mercado, CaixaBank AM controla el 17,5% del mercado y Bankia Fondos el 7,4%, por lo que la entidad resultante controlará el 25% del mercado. Uno de cada cuatro euros en el negocio de fondos. La cuota de mercado de Santander AM es del 16,4%, la de BBVA AM del 14,3% y la de Sabadell AM del 5,8% (sin Amundi).

A continuación, los fondos y cuota de mercado de las 30 primeras gestoras en España: