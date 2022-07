Según una información de ‘The Wall Street Journal’, la pareja decidió divorciarse a principios de este año alegando “diferencias irreconciliables”. El motivo, según señalan fuentes cercanas al antiguo matrimonio, sería el descubrimiento de que el consejero delegado de Tesla mantuvo una aventura con Shanahan, algo que habría roto la amistad que unía durante más de diez años a ambos emprendedores.

De acuerdo con esta publicación, Brin habría ordenado a sus consejeros financieros vender todas sus posiciones en empresas de Musk, aunque las mismas fuentes desconocen cuán grandes eran estas inversiones y si finalmente se han vendido las participaciones.

Unas 11 horas después de que este artículo se publicara en línea, Musk señaló a través de su Twitter que el artículo "es una absoluta tontería”, ya que “Sergey y yo somos amigos y estuvimos juntos en una fiesta anoche". Además, Musk añadió que sólo había visto a la Sra. Shanahan dos veces en tres años con otras personas alrededor y que no era algo romántico.

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!



I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.