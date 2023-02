Puede que en San Valentín el amor esté en el aire, pero también lo están los precios después de la escalada que ha experimentado la inflación, que se ha situado en el 5,7% el pasado diciembre. El aumento de los precios sin duda provocará que los españoles vayan a tener que rascarse el bolsillo y hacer un esfuerzo extra si pretenden agasajar a su otra media naranja en el Día de los Enamorados.

En este sentido, la plataforma de inversión en multiactivos eToro ha realizado un estudio sobre el impacto de la inflación en regalos típicos de San Valentín, como las cajas de bombones, que este 2023 serán más amargas que nunca, pues el precio del cacao y el azúcar ha subido un 29% de media.

También habrá que hacer un gasto más elevado de lo normal si se decide regalar una cena romántica a ese restaurante al que lleváis tiempo queriendo ir. Según la plataforma israelí, uno de los regalos más caros será una cena fuera de casa a base de carnes, ya que el precio del vacuno y de las aves ha subido un 46% y un 19%, respectivamente, ya que los productores, los restaurantes y los hogares también se ven afectados por la presión de las facturas de las utilities.

“Siguen llegando malas noticias para los consumidores europeos, que ya están luchando contra las subidas de los tipos de interés y el aumento del coste de la energía, afirma Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro, que recalca que, "a pesar de que el aumento de los precios de las materias primas en San Valentín es inferior al incremento del 31% de los precios de las materias primas en general", con estos datos en la mano "no podemos decir que el amor no tiene precio".

Pero no todo son malas noticias. Según el Índice de San Valentín que elabora eToro, una joya de plata será el regalo "más económico", ya que el precio de esta materia prima solo ha subido un 3% desde 2021. En el que caso de que opten por una joya de oro, los consumidores deben estar preparados para pagar un precio un 13% superior al de hace dos años.

Por su parte, HelloSafe estima que el presupuesto promedio de los españoles para celebrar este San Valentín será de 59 euros por persona, dos euros más que el año pasado. El presupuesto más popular para celebrar este 14 de febrero es de 50 a 100€, con solo un 10% señalando que gastarán más de 100 euros y un 30% señalando que sus gastos estarán entre los 20 y los 50 euros. El 20% restante señala que gastarán entre 10 y 20 euros. "Por otro lado, el 30% de los españoles que sí celebrarán San Valentín declaró que el presupuesto para esta celebración será mayor este año, que el año pasado", apuntan.

Asimismo, según este estudio, solo el 22% de los españoles celebrará San Valentín, mientras que el 76% no hará nada especial por el Día de los Enamorados, en su mayor parte, por falta de interés. El 60% citan la poca motivación que le despierta esta fecha como parte de los motivos para no celebrarla, mientras que un 37% cita el no tener pareja como razón para no hacer nada especial este 14 de febrero y el 3% restante argumenta que la inflación ha impactado su economía personal.

Dentro de los planes elegidos por los españoles, la mitad de encuestados señala que irán a un restaurante para celebrar esta ocasión, mientras que un 25% regalará flores a su pareja y el 25% restante opta por un plan más conservador: una cena en casa y quedarse viendo Netflix (si es que no compartimos cuenta). En el amor, a veces, lo barato no sale caro.