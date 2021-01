El epidemiólogo y presidente del comité de Ética del Instituto Carlos III, Fernando García, ha avisado que administrar una única dosis de las vacunas Pfizer o Moderna, denominado "inmunidad imperfecta", podría favorecer la transmisión de mutaciones y que el virus y sus distintas variantes se mantengan en el tiempo.

En una entrevista a Efe, García ha aclarado que si la administración de una sola dosis no genera inmunidad suficiente, "los beneficios de la vacunación se pierden y el problema es que se desconoce el grado de inmunidad de una sola inoculación". "Prácticamente se tira el dinero", añade.

Sobre la propuesta de Reino Unido de una única dosis, ha reconocido que le "chirría". Hasta el momento, no hay datos empíricos que prueben su eficacia, "y los estudios con animales demuestran que una sola dosis no ofrece datos muy prometedores". En palabras del epidemiólogo, "la inmunidad perfecta tiene que ser completa" con las dosis previstas, por lo que ha rechazado que se "castigue" sin inmunidad a los que se han saltado el protocolo de vacunación.

Asimismo, ha considerado que algo no va bien en el plan de vacunación y que habrá que mejorar los sistemas de coordinación, aunque "no se puede castigar". García ha denunciado también que en los últimos días el proceso de vacunación no está del todo controlado, y ha afirmado que en algunos hospitales madrileños se han vacunado trabajadores sanitarios de segunda fila, que no se encuentran en contacto directo con los pacientes.

Acerca del suministro de la segunda dosis, Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, ha pedido rigurosidad con los tiempos de vacunación y que la inoculación de la segunda vacuna no supere la franja de los 28 días. "De no hacerlo así, la efectividad de la vacuna no está asegurada", ha advertido.

López ha avisado que "no podemos trasladar el mensaje de que se puede retrasar sin más porque caemos en un error importante" y que no se puede dejar la campaña de vacunación "al arbitrio de las comunidades autónomas". "Cuanto más divides los puntos de vacunación, hay menos mecanismos de coordinación", ha agregado.

El inmunólogo ha puesto fecha para la vacunación del 70% de la población y ha estimado que es posible que la cifra se alcance en Navidades. "Si a finales de enero hay unas 88.000 personas vacunadas, es muy difícil que una población de 33 millones de personas esté inmunizada en verano", ha concluido.