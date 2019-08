El brote de listeriosis desciende y el foco de infección apunta a dos mechadoras

Desde Sanidad han confirmado el primer caso de listeriosis en el extranjero, el de un británico

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha señalado este lunes que el brote de listeria que ha afectado al menos a 195 personas y ha causado la muerte a una mujer de 90 años "está descendiendo", al haberse disminuido notoriamente el número de nuevos casos. Asimismo, ha confirmado la existencia del primer caso en el extranjero de este brote y que uno de los focos de contaminación de la fábrica se encontraba en dos mechadoras.

Carcedo ha declarado que el brote, "según las normas europeas" de vigilancia de la seguridad alimentaria, "no se debería de haber producido". "No hubiese ocurrido si se hubieran cumplido debidamente todos los requisitos de los productos que no llevan calentamiento en el hogar o restaurantes, puesto que son listos para el consumo y requieren unos mayores controles" ha señalado. "Esperemos que sea indicador de que está controlado el brote y, por tanto, la aparición de nuevos casos", ha agregado en rueda de prensa, tras reunirse con los consejeros de las comunidades autónomas.

La ministra de Sanidad, también ha hecho autocrítica en lo que respecta a la gestión del brote: "Algo está fallando cuando se produce el brote, eso habrá que analizarlo más tranquilamente. Ahora se trata de contener el brote y atender perfectamente a las personas afectadas, así como hacer el seguimiento epidemiológico para conocer cómo se comporta la bacteria con precisión".

La ministra también ha entrado a valorar el papel de la Magrudis, empresa distribuidora de la carne que ha generado el brote. "La supuesta "marca blanca" de Magrudis, es simplemente una mera distribuidora de carne, y el problema radica en que "no estaban bien etiquetados los productos". "No es que se trate de una marca blanca, es que su etiquetado es inexistente en cuanto a los requisitos exigibles", ha precisado Carcedo, que ha dicho que mantendrán la vigilancia y precaución hasta que se de por desaparecido el brote.

Desde Sanidad también han confirmado este martes de que investiga el primer caso de listeriosis en el extranjero. Se trataría de un inglés que consumió este producto a mediados del mes de agosto en Sevilla y fue diagnosticado en Francia cuando volvía hacia su país desde la capital andaluza. El hombre de nacionalidad británica, enfermó tras ingerir la carne contaminada y acudió a un centro de salud sevillano. Volviendo hacia Reino Unido, fue ingresado "uno o dos días" en Francia y finalmente fue dado de alta.

LOS FOCOS DE LA INFECCIÓN MIRAN A LA FÁBRICA

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) presentó una querella contra la fábrica Magrudis SL por delito contra la salud pública, tal y como informó Bolsamanía. Además el asunto no se quedó ahí y la organización acuso a la fábrica de lanzar "mensajes falaces" con respecto al etiquetado de los productos o la "ocultación de información". En esa línea, los resultados preliminares apuntan a que uno de los focos de la contaminación en la empresa se encontraba en dos mechadoras, utensilios que se utilizan para mechar la carne.

Podemos Andalucía también se ha pronunciado sobre la problemática y ha anunciado que se presentará como acusación popular en la causa que abra la Fiscalía. Facua también ha solicitado una reunión al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y al resto de líderes de la oposición para pedir que se "pongan de acuerdo" en modificaciones "urgentes" en la Ley de Seguridad Alimentaria de 2011.