Amazon ha presentado este jueves, tras el cierre de Wall Street, sus resultados correspondientes al primer trimestre del año, en el que ha registrado unas ganancias de 3.172 millones de dólares, frente a las pérdidas de 3.844 millones del mismo periodo del año pasado. El beneficio por acción ha sido de 0,31 dólares, por encima de la previsión de consenso, que esperaba 0,21 dólares. Las acciones de la compañía se disparan más de un 8% en la sesión de Wall Street.

Las ventas netas aumentaron un 9%, hasta los 127.400 millones de dólares, que superaron las previsiones de 124.500 millones. Por áreas geográficas, la facturación en América del Norte creció un 11%, hasta los 76.900 millones, mientras que las ventas del segmento internacional aumentaron un 1% en la comparativa interanual, hasta 29.100 millones.

Los ingresos operativos aumentaron hasta los 4.800 millones en el primer trimestre, en comparación con los 3.700 millones del primer trimestre de 2022. Por lugares, las cifras de América del Norte ascendieron a 900 millones, en comparación con la pérdida operativa de 1.600 millones en el primer trimestre de 2022, mientras que la división AWS aportó 5.100 millones, y el segmento internacional reportó pérdidas de 1.200 millones.

"Hay mucho que me gusta de cómo nuestros equipos están entregando a los clientes, particularmente en medio de una economía incierta. Nuestro negocio de tiendas continúa mejorando el costo de servicio en nuestra red mientras aumenta la velocidad con la que ponemos los productos en manos de los clientes (esperamos tener nuestra entrega Prime más rápida en 2023)", destaca Andy Jassy, ​​CEO de Amazon.

En el periodo, la firma registró casi 26 millones de clientes que recibieron sus productos en el mismo día del pedido, lo que representa un aumento del 50% en comparación con el año pasado en este aspecto. Además, incorporó en Estados Unidos marcas como Lancôme, Shiseido, World of Martha de Martha Stewart, Rent the Runway, KNOW Beauty de Vanessa Hudgens, así como las nuevas colecciones The Drop de Harlem Fashion Row y Coco & Breezy.

Los ingresos por anuncios ascendieron a 9.509 millones de euros, lo que representa una mejora del 21% y supera también las expectativas de mercado, cifradas en 9.080 millones.

"Nuestro negocio de publicidad continúa generando un sólido crecimiento, en gran parte debido a nuestra continua inversión en aprendizaje automático que ayuda a los clientes a ver información relevante cuando interactúan con nosotros, lo que a su vez ofrece resultados inusualmente sólidos para las marcas", agrega.

De cara al próximo trimestre, la firma espera registrar unas ventas netas comprendidas entre los 127.000 millones y los 133.000 millones, o que crezcan entre un 5% y un 10% en comparación con el segundo trimestre de 2022. Además, prevé que los ingresos operativos oscilen entre 2.000 y 5.500 millones de dólares.