El Ibex, con ganas de seguir subiendo tras la Fed

El selectivo aguantó los 9.200 puntos el miércoles

Las bolsas afrontan una jornada de resaca, después de que la Reserva Federal de EEUU (Fed) jugara a la ambigüedad en una maniobra para ganar tiempo a la espera de cómo se resuelve el conflicto comercial entre China y EEUU. No obstante, el mensaje de mayores estímulos y bajadas de tipos fue claro, la duda está en cuándo acometerá el banco central los recortes. El Ibex aguantó los 9.200 puntos el miércoles gracias al tirón de la banca que dejó subidas d aun 2% en BBVA o Sabadell, la otra cara de la moneda fue IAG, que llegó a ceder un 5%.

Los futuros europeos vienen este jueves con subidas de un 0,4%, después de las moderadas alzas de Wall Street de ayer, que rubricó otra sesión cerca de máximos históricos.

De vuelta al Ibex y con la mirada puesta en los gráficos, "siguen mostrando buenas maneras, aunque en la medida en que no saltemos en precios de cierre por encima de los 9.335 puntos no tendremos nada", señala José María Rodríguez, analista de Bolamanía.com. Lo que no quita para recordar "que lo que tenemos delante es un potencial 'cabeza y hombros' invertido que si finalmente se confirmara debería lanzarle, incluso, por encima de los máximos anuales (9.588)", añade.

GUERRA COMERCIAL

La atención de los inversores sigue en la guerra comercial entre China y EEUU. Los medios estatales chinos han señalado este jueves que es poco probable que las próximas conversaciones comerciales entre los líderes de China y Estados Unidos resuelvan inmediatamente los principales desacuerdos entre ambas partes, pero podrían comenzar una nueva fase en las negociaciones.

El periódico 'Global Times', que ha manifestado que China tuvo una conversación telefónica a solicitud de Estados Unidos, ha indicado que Pekín había enviado una clara señal a Washington de que "China no puede ser intimidada".

Las bolsas asiáticas han celebrado las señales de que las negociaciones entre las dos primeras potencias mundiales entrarán en una nueva fase y han prolongado las ganancias del miércoles dibujando otra sesión de alzas. Los compuestos de Shenzhen y Shanghai suben un 2% de media, mientras el Nikkei lo hace un 0,61%.

BORIS JOHNSON Y BANCOS CENTRALES

En el mercado de las divisas, el dólar ha operado a la defensiva por las señales de la Fed de que habrá bajada de tipos y ha cedido terreno contra sus rivales. El euro se cambia de manos por encima de los 1,1280 dólares y acumula un alza del 0,5%. La libra también ha estirado su rebote desde mínimos de cinco meses y sube por encima de los 1,27 dólares, una ganancia de más de un 1,5%.

La moneda sigue pendiente de quién será el sucesor de la ex primera ministra, Theresa May. El ex ministro de Exteriores Boris Johnson ha anotado este miércoles su tercera victoria en el proceso interno para designar al nuevo cabeza de los conservadores.

Todavía en Reino Unido, el Banco de Inglaterra celebra su reunión del mes de junio sin novedades a la vista. Los expertos aseguran que 'La Vieja Dama de la calle Threadneedle' se mantendrá al margen mientras se resuelve la carrera por el liderazgo 'torie' y, además, la reculada de la inflación en mayo afloja la presión sobre su gobernador, Mark Carney.

Todavía en el terreno de los bancos centrales, se espera que el Norges Bank acometa una subida de 25 puntos básicos, indicando un "endurecimiento de las medidas monetarias", explican los analistas de Danske Bank. Esta madrugada, el Banco de Japón también ha anunciado su decisión de política monetaria del sexto mes del año. Como estaba previsto no se ha movido y se ha unido a la Fed en su advertencia sobre los riesgos globales.