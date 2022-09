El tipo de cambio sin precedentes que ha alcanzado el cable (libra/dólar) el 26 de septiembre ha elevado la presión sobre el Banco de Inglaterra (BoE) de forma exagerada para que suba los tipos de prisa y, si puede ser, de urgencia. La paridad con el dólar, y tal vez también con el euro, se cierne sobre la moneda de forma abrumadora y precipita una intervención del banco central, así como actuaciones del Gobierno del Liz Truss y hasta de la comunidad internacional. Pero la gran duda de numerosos analistas es si realmente está en su poder parar la sangría de la moneda.

Los observadores se inclinan por pensar que se avecina un anuncio inesperado por parte del supervisor de una subida de hasta un 1% en la tasa de interés. Sin embargo, los expertos de Pantheon Macroeconomics avisan de que "los mercados están sobreestimando la posibilidad de que el Gobernador del BoE, Andrew Bailey, convoque una reunión de emergencia esta semana".

Ciertamente, la libra esterlina se depreciará aún más si el Comité de Política Monetaria de 'la vieja dama de la calle Threadneedle' no actúa más pronto que tarde, ya que la próxima reunión es dentro de cinco semanas y media. Sin embargo, "una reunión de emergencia o unas subidas mayores no harán mucho más que provocar un rebote de la libra esterlina", comentan los analistas de TD Securities, quienes no creen que solucionen el mar de fondo.

Por lo tanto, el Banco de Inglaterra podría enfrentarse a una situación de 'pan para hoy y hambre para mañana' si no logra frenar la caída de la moneda hacia la paridad, poniendo en juego su credibilidad y prestigio institucional. A Bailey "probablemente le preocupa que una subida de emergencia provocada por los movimientos de los mercados financieros siente un precedente poco útil", resumen desde Pantheon Macroeconomics.

Del otro lado de la balanza, la fortaleza del dólar añade leña al fuego y los expertos se preguntan si se puede dar algún tipo de acción coordinada de los bancos centrales, como tras la reunión del G20 en Shanghái en 2016. E, incluso, se remontan a las acciones de mediados de la década de los 80. "Los mínimos de varios años que se están viendo no son sólo de la libra esterlina, sino también del yen y del euro frente al 'billete verde', se remontan a 1985, cuando sólo la intervención multilateral de los gobiernos detuvo el avance del dólar, con el llamado Acuerdo del Plaza", afirma el director de inversiones de AJ Bell, Russ Mould.

"En general, la debilidad de la libra esterlina es en parte una función de las tensiones y presiones globales, así como de las domésticas", afirma este analista. Y cree que muchas de estas cuestiones, como el diferencial entre la Reserva Federal de EEUU, con los tipos al 3,25%, frente al BoE, quien los tiene al 2,25%, acabarán por corregirse. E invita a que el Gobierno Tory haga sus deberes. "En teoría, la libra esterlina debería ser atractiva porque Reino Unido ofrece un estado de derecho, un banco central independiente, un poderoso ecosistema financiero centrado en la City de Londres, el idioma de los negocios del mundo y un huso horario global", afirma. Y llama "a vigilar cualquier erosión de estos atractivos".

Las actuales relaciones de Gran Bretaña con la Unión Europea (UE) y las amenazas de romper el protocolo de Irlanda del Norte podrían poner en peligro la fe en el Estado de Derecho y cualquier reevaluación de la independencia del Banco de Inglaterra tampoco sería útil.

En consecuencia, creen los expertos que Bailey no se apresurará, sino que hablará con la prensa o emitirá una declaración con el fin de ofrecer garantías de que el Comité de Política Monetaria subirá el tipo de interés bancario con un incremento muy grande -ahora esperamos una subida de 75 puntos básicos- en noviembre. Los riesgos, por tanto, se inclinan hacia una mayor depreciación de la libra esterlina a corto plazo.