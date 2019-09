La libra vuelve a las caídas por el abismo entre la UE y Reino Unido sobre el Brexit

Juncker y Bettel propinan su primer revés a Johnson

La libra sigue con la senda bajista iniciada el lunes, cuando los inversores empezaron a darse cuenta de que el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, no va a tener nada fácil renegociar los términos del Tratado de Retirada con la Unión Europea (UE). El miedo a que haya un Brexit duro ha vuelto a los mercados, señalan los analistas, y la moneda ha vuelto a reaccionar con ventas ante el creciente riesgo de que se llegue al 31 de octubre sin acuerdo.

Después de alcanzar máximos de casi dos meses, por encima de los 1,25 dólares, el cable (libra/dólar) pierde los 1,24 dólares este martes después del doble revés que recibió Johnson en Luxemburgo. Por un lado, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, recordó al ‘premier’ que le corresponde a Londres proponer "soluciones" que sean compatibles con el Acuerdo de Retirada para que pueda producirse el Brexit el próximo 31 de octubre. Por otro, el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, pidió a Johnson que use el tiempo que queda "con inteligencia" y le exige algo más que "palabras”.

En una rueda de prensa junto al atril vacío que dejó el premier británico, que decidió no comparecer junto a su homólogo por los abucheos recibidos anteriormente, insitió en que corresponde a Reino Unido hacer propuestas, dado el rechazo que genera el Acuerdo de Retirada, que el Parlamento no ha refrendado aún. Además, recalcó que no es partidario de nuevas prórrogas por el mero hecho de darlas. "Una prórroga solo es una opción si sirve para un fin", ha aseverado.

Por su parte, Johnson aprovechó el "encuentro constructivo" con Juncker para expresarle su "determinación a llegar a un acuerdo en el que se suprima el 'backstop' y que los parlamentarios británicos puedan apoyar", después de que el acuerdo firmado por su antecesora, Theresa May, haya sido rechazado en tres ocasiones en la Cámara de los Comunes.

La atención pasa también por la Justicia británica. Downing Street intentará convencer al máximo tribunal británico esta semana de que su decisión de suspender al Parlamento hasta poco antes de la fecha para Brexit no era ilegal, como sí concluyeron los jueces escoceses la semana pasada

Los inversores esperan más debilidad en la moneda de Reino Unido, pero el análisis técnico muestra que “mientras la moneda se mantenga sobre los 1,24 dólares”, el panorama no es negativo, según Naeem Aslam, experto de Think Markets. De hecho, subraya que hay opciones de “volver a los 1,25 dólares mientras el precio se mantenga sobre los 1,2279 dólares”.

La libra cayó hasta un mínimo de tres años por debajo de 1,20 dólares a principios de este mes, pero después se disparó más del 4%, por lo que los analistas argumentan que esta pequeña corrección es más que razonable.