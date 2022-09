La carnicería que ha sufrido la libra en la madrugada de este lunes ha incrementado la presión sobre el Banco de Inglaterra (BoE) para que actúe de urgencia mediante una subida de tipos. Los rumores de que la entidad dirigida por Andrew Bailey podría adoptar tal medida en cuestión de horas o días se han vuelto un auténtico clamor por parte de los analistas e inversores de la 'City' a fin de estabilizar una moneda que muchos ven ahora cerca de la paridad con el dólar.

Después de las fortísimas ventas que han vapuleado el cable (libra/dólar) y lo han llevado a una caída hasta mínimos históricos en 1,0330/50 dólares, muchos creen que el par "podría alcanzar fácilmente la paridad esta semana, si no en los próximos días, dado el actual impulso que estamos experimentando en el mercado", comenta Naeem Aslam, analista de Avatrade. No pocos critican asimismo que la libra se comporta como una moneda de un mercado emergente y una mayoría ahora apuesta por una subida de 150 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra para noviembre, lo que implica que se espera que se produzca un aumento antes de la próxima reunión.

Los expertos se muestran convencidos de que se avecina un anuncio inesperado por parte del supervisor, una subida de hasta un 1% en la tasa de interés "y los operadores deberían ser cautelosos al respecto", añade Aslam.

"El banco central está en una situación difícil y cualquier intervención podría ser sólo un parche, ya que la libra parece no presentar resistencia camino a la paridad", señala Neil Wilson, analista de Markets.com por su parte. "No actuar sería una negligencia deliberada", agrega. "El mandato de Bailey será recordado por este momento", enfatiza este experto. Sin embargo, "las subidas entre reuniones pueden parecer fruto del pánico y Bailey no es de los que reaccionan con rapidez.

Se pregunta el experto de Markets.com qué pasaría si decide no hacer nada. "Si el Banco de Inglaterra se queda de brazos cruzados con una retórica de halcón, los rendimientos podrían subir aún más y provocar más pérdidas de la libra... una situación difícil".

Está claro que las subidas "moderadas" de los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra este año han servido de muy poco para apoyar a la libra esterlina frente a la subida del dólar. Por ello, se ha especulado con la posibilidad de que el Comité de Política Monetaria del banco central se vea obligado a considerar grandes subidas de tipos al estilo de los países emergentes para evitar nuevas pérdidas bruscas del valor de la libra. "Esto, sin embargo, podría poner a prueba la credibilidad del BoE, podría presionar la demanda de forma agresiva y, por tanto, podría deshacer el impacto de los recortes fiscales presentados el viernes por el canciller de Hacienda, Kwasi Kwarteng, dejando sólo el legado de una mayor deuda", avisan los expertos de Rabobank.

"Kwarteng no está precisamente ayudando a hacer frente a la reacción del mercado. Prometió más recortes de impuestos y se negó a poner un límite a la cantidad que el gobierno podría pedir prestado", critican estos expertos. "El viernes dijo que era un "buen día" para el Reino Unido. Tras 19 días, ha destrozado el mercado de bonos y ha hecho que la libra se desplome: .... no es un comienzo inspirador", sentencian.