Donald Trump la vuelve a liar: llama "Mozzarella" al presidente de Italia

También señaló que la relación entre ambos países se remonta a la antigua Roma

¿Nueva falta de respeto de Donald Trump o un desliz? El presidente estadounidense se ha reunido este jueves con su homólogo italiano, Sergio Mattarella en la Casa Blanca. En la rueda de prensa posterior al encuentro, se ha referido al máximo dirigente italiano como "presidente Mozzarella" ante la incredulidad de la traductora.

Esta no ha sido el único descuido que ha tenido Trump. A pesar de que Estados Unidos nació en 1776, ha asegurado que las relaciones entre ambos países "se remontan miles de años a la antigua Roma". El que fuese el mayor imperio del mundo desapareció en el año 410 d. C., por lo que resulta difícil, por no decir imposible, que la afirmación sea cierta.