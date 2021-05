La Ejecutiva Federal del PSOE ha decidido este jueves abrir un expediente de expulsión contra el expresidente de la Comunidad de Madrid (1983-1995) Joaquín Leguina y el exsecretario general socialista en País Vasco, Nicolás Redondo Terreros, por su apoyo en la campaña de las elecciones madrileñas a Isabel Díaz Ayuso. Leguina ya se ha pronunciado al respecto: "Me la suda", ha dicho.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, tras un evento institucional celebrado el pasado 22 de abril en la Fundación Alma Tecnológica, de la que Redondo y Leguina son presidente y patrono respectivamente, reconoció a ambos como un ejemplo por "estar siempre al servicio de los demás".

Tanto Redondo como Leguina se han mostrado abiertamente críticos con la gestión de Pedro Sánchez, quien tras el acto en la mencionada fundación les ha abierto un expediente que podría desembocar en su expulsión del partido, según recoge la Agencia Efe.

Esta decisión fue tomada en la reunión de la Ejecutiva del PSOE convocada este jueves para analizar los resultados del partido en las elecciones del 4 de mayo en Madrid, donde se anunció que Ángel Gabilondo no recogerá el acta de diputado y que las primarias en Andalucía se celebrarán en junio ante el riesgo de un posible adelanto electoral. Sin embargo, Leguina, que ya se ha pronunciado sobre esta decisión, no parece muy preocupado.

"Si soy culpable de este desastre, que venga dios y lo vea. No me han llamado del partido, me ha llamado algún periodista. Como dicen los castizos, me la suda”, señalaba el expresidente en una entrevista en Onda Cero tras conocer la decisión de la Ejecutiva Federal.

"VOLVERÉ CUANDO SE VAYA"

Tras hacerse pública la noticia del expediente, Leguina también habló en esRadio, donde dijo que "si Sánchez me echa del partido, volveré cuando se vaya". Asimismo, negaba haber pedido el voto para Ayuso, asegurando que Sánchez y de "sus amiguetes de Moncloa" son los únicos culpables de la "derrota histórica" del PSOE en las elecciones de la Comunidad de Madrid, pues a su juicio "han montado una campaña para echarse a llorar".

"¿Qué hemos hecho nosotros, decir que no queremos a Sánchez?", se cuestionaba el expresidente insistiendo en que la ejecutiva socialista está tratando de "echar la culpa a quien no la tiene". "Gabilondo no tiene ninguna culpa y Franco tampoco", apuntaba tras la dimisión del jefe del PSOE-M. Díaz Ayuso "ha ganado en todos los distritos, es casi imposible", subrayaba.

Por su parte, Pablo Casado, líder del PP, ha lamentado que Leguina y Redondo hayan sido "purgados por el sanchismo". "Dos socialdemócratas patriotas que siempre serán bienvenidos en este espacio de concordia. De esto va la libertad", ha comentado en su cuenta de Twitter.