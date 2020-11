El Pleno del Congreso de los Diputados debate y vota hoy el proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley de Educación, la LOMLOE, conocida como Ley Celaá, aprobado el dictamen el pasado viernes por la Comisión de Educación y FP del Congreso tras más de diez horas de votación de las enmiendas que los grupos parlamentarios defendieron para su inclusión en el artículo.

La semana pasada contó con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País, apoyos que serían suficientes para este jueves, ya que deberá aprobarse por mayoría absoluta (176 diputados) al tratarse de la reforma de una ley orgánica.

Si se consigue mayoría absoluta, el proyecto será remitido al Senado para continuar con el trámite parlamentario. Si, por el contrario, no se obtiene, la propuesta será devuelta a la Comisión de Educación y FP para emitir un nuevo dictamen de aquí a un mes.

El dictamen recoge algunas de las enmiendas que han sido aprobadas en las últimas semanas, las cuales han recibido fuertes críticas de la oposición. Entre ellas se encuentra la supresión del castellano como lengua oficial del Estado en la enseñanza o la consideración del castellano y las lenguas cooficiales como lenguas vehiculares.

Por su lado, PP, Cs y Vox han anunciado que llevarán la Ley al Tribunal Constitucional (TC) si resulta, finalmente, la mayoría absoluta en el Pleno del Congreso.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha calificado este jueves a la Ley Celaá de "mezquina" y "liberticida" considerando que "regalar el aprobado no sirve más que para justificar una igualdad pretendida", tachándola a su vez de ir en contra de la religión católica y de la autoridad del profesor. Para Ayuso, la izquierda solo tiene una hoja de ruta "el odio a España y al español". En esto último coincide el diputado del PRC, José María Mazón, "se está generando un odio hacia lo español", indica.

Coalición Canarias critica la propuesta considerándola "al final ideología, temporalidad y sin cabeza” y que "no vamos a apoyar un proyecto que tiene los días contados", afirma.

CUP adelanta también su no, señalando que no van a apoyar la Ley Celaá "porque no es el cambio de modelo necesario".

Teruel Existe, por su lado, advierte de su abstención en la votación, "la escuela no debe ser reflejo de la sociedad" sino que "debe cambiarla", contempla el diputado Tomás Guitarte.

El BNG, por otra parte, ha señalado que el Gobierno ha quedado "muy atrás de las expectativas de las comunidades educativas" con la Ley Celaá y que es "insuficiente para dar un aprobado"

MEDIDAS QUE CONFORMAN LA LEY CELAÁ

- Aumento de plazas públicas para la etapa de 0 a 3 años

- La asignatura de Religión no cuenta para las notas medias

- Prohibición de la segregación por sexo en los colegios concertados

- Cesión de suelo público para la construcción de centros públicos

- Fijación de la “excepcionalidad” de la repetición de curso

- Inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general

- Derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en un plazo de diez años