El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que hablará con Pekín sobre la intrusión del globo supuestamente espía chino en el espacio aéreo estadounidense.

"Espero hablar con el presidente Xi y espero que lleguemos al fondo de este asunto", declaró Biden en un discurso televisado ayer por la tarde.

Biden se comprometió a "gestionar de forma responsable" la situación con China "para que no derive en conflicto", haciéndose eco de un sentimiento expresado cuando ambos líderes se comprometieron a mejorar los lazos durante la reunión celebrada en noviembre.

En sus declaraciones más extensas sobre el globo chino y los tres objetos no identificados derribados por cazas estadounidenses, el presidente estadounidense no dijo cuándo hablaría con Xi, pero afirmó que Estados Unidos sigue manteniendo contactos diplomáticos con China sobre el asunto.

"No buscamos una nueva guerra fría", afrimó Biden. "Espero hablar con el Presidente Xi. Espero que lleguemos al fondo del asunto, pero no me disculpo por haber derribado ese globo", añadió en respuesta a las quejas de Pekín.

Biden afirmó también que las agencias de inteligencia no tienen indicios de que los otros tres objetos derribados fueran aviones de vigilancia extranjeros, pero también prometió nuevas directrices destinadas a proteger el espacio aéreo estadounidense.