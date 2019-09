Warren Buffet es inmortal: este algoritmo descifra su secreto para invertir

Un grupo de investigadores quiere anticiparse a mundo sin el Oráculo de Omaha

Warren Buffett no es eterno. ¿O si? El Oráculo de Omaha puede trascender a su propia muerte. El mundo necesita líderes. Gurús. Seres carismáticos a los que seguir. En los que confiar. Y en bolsa, más.

Su código ha sido descifrado. Desnudado. Roto. Por un grupo de investigadores. Su ensayo se titula 'Buffet's Alpha'. Y su objetivo está claro: analizar las cinco décadas que avalan a Buffett. Hasta el último detalle. Y entonces, ser capaces de replicar su comportamiento en el futuro. Cuando el de Omaha ya no esté.

"Seguros y baratos". Así son los títulos que recomienda la fórmula. Un algoritmo basado en una decena de variables. Ahí no queda la cosa. También busca acciones con una volatilidad por debajo de la media. Y que vengan de compañías cuyo beneficio crezca más que el promedio del sector. Ah, y que buena parte de sus ganancias las reparta en forma de dividendos.

3M y Johnson & Johnson. Son dos de las compañías que cumplen todos los requisitos. Ambas están en el portfolio del fondo mutuo AQR y la ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor. Los dos nacieron con un propósito: jugar a ser Buffett.

Un 13% de retornos anuales. Es lo que ha producido el fondo mutuo desde 2013. Una cifra muy similar a la de la ETF (11,9%) y Berkshire Hathaway (13%) en ese mismo periodo. Todos ellos baten al S&P 500 y su 11,8%. ¿Se puede inmortalizar la genialidad de un ser humano?

APOSTAR CONTRA BUFFETT

"Es una de las mayores operaciones 'put' que he visto en mi vida". Will Meade, ex de Goldman Sachs, se hizo eco de ella. De la gran apuesta bajista contra Warren Buffett y Berkshire Hathaway.

3 millones de dólares en opciones 'put'. Con un límite de 220 dólares para enero de 2021. Sobre las acciones de clase B de Berkshire Hathaway. ¿Qué es una opción 'put'? Es un derecho a vender. El inversor la compra cuando anticipa caídas en algo. En este caso, en el vehículo inversor de Buffett.

Si los títulos clase B de Berkshire Hathaway caen por debajo de los 220 dólares, el inversor gana. Actualmente, cotizan en los 210. Las 'put' suelen ser una jugada más cortoplacista. ¿Alguien sabe algo? Llama la atención su fecha de expiración: enero de 2021. Algunos apuntan al teóricamente maltrecho estado de salud de Buffett. El Oráculo de Omaha cumplirá en ese año los 91 años.