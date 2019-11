Ventas en Wall Street tras sus últimos récords históricos

La Bolsa de Nueva York acumula importantes ganancias anuales

Wall Street registra caídas del 0,5% después de marcar máximos históricos el pasado viernes. El S&P 500, principal indicador mundial, cerró en 3.093 puntos y acumula una ganancia anual del 23%. Este lunes, la Bolsa de Nueva York abrirá con normalidad, aunque en EEUU se celebra la festividad del Día del Veterano y el mercado de bonos estará cerrado.

Los inversores volverán a buscar esta semana otra razón que invite al optimismo comercial. Donald Trump señaló este viernes que no ha alcanzado ningún tipo de acuerdo con Pekín para eliminar aranceles., pese a que el Gobierno chino afirmó el jueves que cualquier acuerdo tendrá que tener en cuenta la supresión de tarifas.

En Asia, la atención también está en Hong Kong. Una nueva jornada de protestas en la ciudad han dejado un muerto y otra oleada de disturbios.

ANÁLISIS TÉCNICO Y OTROS MERCADOS

Por análisis técnico, el S&P 500 cotiza en máximos de todos los tiempos. "O lo que es lo mismo, se encuentra en subida libre absoluta. Técnicamente, no existe señal de fortaleza más importante que esta, lo que no quiere decir que no se puedan producir correcciones de corto plazo (fases de reacción)", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"El precio ha saltado con claridad al alza después de un lateral que viene durando cerca de dos años: desde principios de 2018. Y esto acostumbra a traer importantes implicaciones alcistas en términos de medio y largo plazo", añade este experto.

En otros mercados, el petróleo West Texas cae un 1,5%, hasta 56,36 dólares, por el menor optimismo del mercado sobre la guerra comercial entre China y EEUU. Además, el euro se aprecia un 0,15%, hasta 1,1033 dólares.