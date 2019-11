Wall Street se toma un respiro tras sus últimos récords históricos

Tras las palabras de Powell y nuevamente pendiente de la guerra comercial

Wall Street registra caídas moderadas del 0,2% tras los últimos máximos históricos marcados por la mínima este miércoles por el Dow Jones y el S&P 500. En lo que va de año, el Dow se revaloriza un 19%, mientras el S&P avanza un 23,4%.

Este miércoles comenzaron las sesiones públicas que tienen como objetivo el 'impeachment' de Donald Trump. Este procedimiento busca determinar si debe ser sometido a juicio político por abusar de su cargo cuando pidió al presidente de Ucrania que investigara al hijo de Joe Biden, candidato demócrata a la Casa Blanca, a cambio de ayuda militar.

El presidente de EEUU, a su vez, sigue inmerso en su cruce de declaraciones con China sobre la guerra comercial. Las dos mayores economías del mundo aprovechan cada oportunidad para lanzar una pulla dialéctica. Pekín sigue defendiendo que los aranceles impuestos deben anularse, pero Washington sólo está dispuesto a no imponer los que tiene previstos para el mes de diciembre.

ECONOMÍA Y EMPRESAS

A nivel económico, los datos de paro semanal han sido peores de lo esperado. Las peticiones iniciales de desempleo han repuntado hasta 225.000 desde 211.000, por encima de las 215.000 esperadas. La media de cuatro semanas ha subido hasta 217.000.

Además, los precios de producción han subido ligeramente por encima de lo esperado. El IPP interanual ha avanzado hasta el 1,1%, por encima del 0,9% esperado. Y el IPP subyacente ha marcado el 1,6% en tasa interanual, por encima del 1,5% previsto.

En la escena empresarial, Walmart sube un 3% en el Dow Jones tras batir expectativas con sus resultados trimestrales. En negativo, Cisco Systems cae un 5% en el Dow tras anticipar débiles estimaciones por un menor gasto mundial en tecnología.

LA FED MANTENDRÁ LOS INTERESES

Durante su intervención semianual en el Congreso, el presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró su mensaje de que la Fed se tomará una pausa a la hora de seguir bajando los intereses, mientras analiza el efecto de sus últimas medidas y aguarda novedades sobre la guerra comercial.

"Mirando hacia el futuro, mis colegas y yo vemos como lo más probable una expansión sostenida de la actividad económica, un mercado laboral fuerte y una inflación cercana a nuestro objetivo simétrico del 2%", afirmó. Un mensaje que ya mandó al mercado en la última reunión del organismo, celebrada a finales de octubre. Salvo que se produzca un repunte inesperado de la inflación, algo muy poco probable en 2020, la Fed mantendrá los tipos en el nivel actual del 1,50%-1,75%.

HABRÁ RALLY DE NAVIDAD

JPMorgan (JPM) y Morgan Stanley (MS), dos de los principales bancos de inversión del mundo, son optimistas con el comportamiento de la renta variable mundial hasta final de año. Pese a que discrepan sobre el rumbo de las bolsas a partir del próximo año (JPM es más positivo y MS más cauteloso), ambas entidades prevén un 'rally de Navidad' para los mercados.

La previsión de JPM de mayores ganancias en las bolsas se basa en que la rotación hacia acciones de Valor "todavía tiene piernas", por lo que los inversores "no podrán ignorarla y, en consecuencia, tendrán que participar".

Desde MS, también esperan un rally de Navidad, pero son más cautos. "Seguimos siendo defensivos, ya que esperamos presión sobre los resultados empresariales, pero reconocemos los vientos de cola de la liquidez y la dinámica de fin de año", señalan. "Desde principios de septiembre, el foco principal de los inversores y nuestro trabajo sigue siendo qué poseer y no cuánto", añaden.

ANÁLISIS TÉCNICO Y OTROS MERCADOS

Por análisis técnico, el S&P 500 cotiza muy cerca de sus máximos de todos los tiempos. "O lo que es lo mismo, se encuentra en subida libre absoluta. Técnicamente, no existe señal de fortaleza más importante que esta, lo que no quiere decir que no se puedan producir correcciones de corto plazo (fases de reacción)", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"El precio ha saltado con claridad al alza después de un lateral que viene durando cerca de dos años: desde principios de 2018. Y esto acostumbra a traer importantes implicaciones alcistas en términos de medio y largo plazo", añade este experto.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,7%, hasta 57,54 dólares, a la espera de novedades sobre la guerra comercial entre China y EEUU. Además, el euro se aprecia un 0,02%, hasta 1,1004 dólares. Por último, la rentabilidad del bono a 10 años cae hasta el 1,83% y la del bono a 2 años cede hasta el 1,60%.