Wall Street anticipa suaus guanys pendent de molts catalitzadors

Jerome Powell (Fed) va tancar la porta a una baixada de tipus en 2019

Bolsamania | 02 may, 2019 14:02 - Actualizado: 15:07

Wall Street anticipa lleugers guanys després de tancar amb pèrdues mitjanes del 0,5% aquest dimecres, després de conèixer els últims missatges llançats per la Reserva Federal dels Estats Units. Malgrat que la Fed va complir el guió i va mantenir els interessos en el 2,25%-2,50%, els inversors es van sentir una miqueta decebuts perquè Jerome Powell va tancar la porta a baixar els tipus d'interès.

El president del banc central més poderós del món va considerar "transitòria" l'actual baixa inflació als EUA, la qual cosa allunya la possibilitat d'una retallada de tipus a final d'any que estava descomptant el mercat en les últimes setmanes.

En aquest sentit, si el dimecres els futurs sobre els fons federals descomptaven al 60% una baixada de tipus a final d'any, ara aquesta possibilitat ha baixat fins al 50%.

Powell va precisar que la Fed no va considerar que la inflació tan baixa que registra l'economia estatunidenca sigui "persistent" i al mateix temps va assenyalar que els riscos per al creixement han disminuït, per la qual cosa es compleix la previsió que l'organisme mantindrà els interessos en el 2,25%-2,50% actual durant els pròxims mesos.

"A la llum dels desenvolupaments econòmics i financers i de les febles pressions inflacionistes, el Comitè serà pacient en determinar quins ajustos futurs en el rang objectiu de la taxa de fons federals seran apropiats per a donar suport a aquests resultats", va assenyalar la Fed en el seu comunicat.

RESULTATS EMPRESARIALS

En el capítol de resultats empresarials, el fabricant de xips Qualcomm cau un 1% després d'incomplir els pronòstics del consens amb els seus resultats, malgrat que ha valorat l'acord de patents amb Apple en 5.000 milions de dòlars.

Per part seva, les accions de Tesla pugen un 5%, després de tancar en mínims de 2017, després que el fabricant de cotxes elèctrics hagi anunciat una ampliació de capital i una emissió de bons per a reforçar la seva posició financera.