Signo mixto en Wall Street muy cerca de máximos históricos

Washington y Pekín siguen avanzando en sus negociaciones comerciales

Wall Street registra signo mixto mientras el Dow Jones y el S&P 500 cotizan muy cerca de sus máximos históricos. En las últimas jornadas, la Bolsa de Nueva York ha vuelto a acercarse a sus anteriores récords de finales de julio debido al optimismo sobre una posible solución a la guerra comercial que mantienen China y EEUU.

En el frente económico americano, las ventas minoristas de agosto han repuntado un 0,4%, por encima del 0,2% esperado. Aunque excluyendo la partida de Automóviles, las ventas se mantuvieron planas, frente a la subida anticipada del 0,1%.

Los expertos de Berenberg señalan que "el momento de las ventas minoristas es realmente fuerte" y añaden que las ventas del 'grupo de control' (excluyen gasolina, alimentos, bares, materiales de construcción y automóviles), que se calculan directamente en el PIB, han registrado su segundo mejor trimestre desde 2014.

En su opinión, la fortaleza del consumo doméstico estadounidense será suficiente para evitar una recesión en EEUU, porque "contrarrestará con creces la caída de la inversión empresarial, la disminución de las exportaciones y la bajada de la producción industrial, lo que respaldará un crecimiento moderado del PIB real cercano al 2%".

Sin embargo, los expertos de Pantheon Macroeconomics no son tan optimistas, y comentan que "el consumo está fuerte, pero las perspectivas se están deteriorando a medida que la confianza se debilita ante los aranceles y, en los próximos meses, se desacelere el aumento de empleos".

Además, el índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan. ha superado las previsiones al repuntar en septiembre hasta 92 (desde 89,8 en agosto), por encima del 90,9 anticipado.

EMPRESAS

A nivel empresarial, Goldman Sachs ha reducido la valoración de Apple, pese a la buena evolución bursátil que ha tenido el valor tras la presentación de sus nuevos productos y el lanzamiento de AppleTV+. Sus analistas han recortado el precio objetivo del fabricante del iPhone hasta 165 dólares desde 187 dólares.



Por otra parte, el fundador de We Company, matriz de la multinacional de alquiler de oficinas y espacios de 'coworking' WeWork, ha aceptado importantes cambios de gobernanza en la compañía para sacar adelante la salida a Bolsa de la firma, que ha recibido bajas valoraciones y críticas por parte de los expertos.

GUERRA COMERCIAL

Sobre la guerra comercial, The New York Times ha publicado que China no impondrá aranceles a las importaciones de soja americana y a las de carne de cerdo, dos de los productos agrícolas que más compra el gigante asiático.

Tras los últimos comentarios de Donald Trump, el mercado no descarta ahora que se firmen acuerdos comerciales parciales sobre las materias en las que haya más consenso entre ambas naciones; y que se sigan negociando los aspectos más difíciles, como la propiedad intelectual y las transferencias de tecnología.

OTROS MERCADOS

En otros mercados, el petróleo West Texas repunta un 0,6%, hasta 55,45 dólares. Por su parte, el euro se aprecia un 0,21%, hasta 1,1084 dólares, mientras la libra se aprecia casi un 1%, hasta 1,2450 dólares, por la esperanza de que no se produzca un Brexit duro.

Además, en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono americano a 10 años sigue su escalada y repunta hasta el 1,83%, mientras el rendimiento del bono a 2 años sube hasta el 1,75% y el del bono a 3 meses baja hasta el 1,94%. La curva de tipos ha deshecho su inversión en el tramo de 2 a 10 años, lo que da un respiro a los inversores que temen una recesión para la economía estadounidense.