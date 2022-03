Wall Street anticipa un rebote moderado después de registrar su sesión más bajista desde octubre de 2020. Los inversores temen que la guerra en Ucrania provoque un escenario de estanflación, con menor crecimiento económico y mayor inflación, justo en un momento en el que la Reserva Federal (Fed) tiene las manos atadas para apoyar la economía, debido a que los precios ya están disparados en EEUU por la pandemia de Covid-19.

En este escenario, los expertos cada vez son más negativos con sus previsiones para la renta variable. La subida del petróleo y de otras materias primas amenaza con provocar un shock energético "potencialmente enorme", como han señalado los expertos de Goldman Sachs.

Sobre el temor a la estanflación, los analistas de Link Securities aseguran que "no es un escenario que se pueda descartar. Además, la capacidad de los bancos centrales para evitarlo es reducida, ya que las presiones inflacionistas vienen del lado de la oferta y no de la demanda, por lo que subir los tipos no reduciría la inflación salvo a costa de penalizar con fuerza la demanda y provocar una recesión".

En su opinión, el escenario es "complicado y sólo se vería aliviado con una rápida resolución del conflicto armado en Ucrania, algo que, por el momento, no vemos realista".

En este sentido, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha abierto la puerta a negociar con Rusia sus principales condiciones para detener la invasión: el reconocimiento de Crimea, Donetsk y Lugansk como territorios bajo la soberanía de la Federación Rusa.

"Podemos discutir esto y encontrar un compromiso sobre cómo vivirá la gente allí", ha explicado durante una entrevista en vídeo publicada por la cadena americana 'ABCNews'.

El petróleo West Texas avanza un 2,9% ($122,87) mientras el barril Brent repunta un 2,9% ($126,82). EEUU presiona para prohibir las exportaciones de petróleo ruso, pero la Unión Europea no lo ve posible. Por su parte, Rusia ya ha amenazado con cortar el suministro de gas natural a los países del bloque comunitario, por lo que la incertidumbre es máxima.

En el mercado de divisas, el euro se aprecia un 0,2% ($1,0877) tras marcar mínimos desde mayo de 2020. Por su parte, el bitcoin avanza un 3,7% ($38.958).

En otros mercados, la onza de oro es otro de los activos preferidos de los inversores, ya que repunta un 0,8%, hasta los 2.012 dólares; mientras la rentabilidad del bono americano a 10 años avanza hasta el 1,844%.

Por análisis técnico, el S&P 500 "sigue desplazándose dentro de un canal bajista de corto plazo bastante claro, con un importante soporte en los mínimos de febrero (4.114 puntos) y como resistencia la zona de los 4.450 puntos. Figura de vuelta no tenemos y los máximos y mínimos decrecientes siguen ahí, intactos. Por ello, no podemos decir que la fase correctiva haya tocado a su fin", explica José María Rodríguez, analista de 'Bolsamanía'.