Wall Street registra suaves caídas del 0,2% tras los máximos históricos del pasado miércoles. El mercado americano permaneció cerrado el jueves por Acción de Gracias y este viernes solo abrirá hasta media sesión. Es decir, cerrará a las 19:00, hora española. En lo que va de año, el S&P 500 se ha revalorizado casi un 26%, hasta 3.153 puntos (en el mes de noviembre sube más del 4%).

Dentro del frente empresarial, el analista de Wedbush, Dan Ives, espera que los AirPods de Apple sean el producto estrella del Black Friday y puedan ser un catalizador positivo para el título.

Precisamente las ventas en el Día de Acción de Gracias también han batido récords. Los estadounidenses están comprando más que nunca y ya se han gastado 4.000 millones de dólares solo en esta festividad. Según datos de Adobe, las ventas online repuntaron un 19% frente al año pasado.

En el capítulo de operaciones corporativas, el distribuidor de tecnología Tech Data ha acordado su venta al fondo de inversión Apollo Global por 5.140 millones de dólares.

La guerra comercial tampoco para. La tensión sigue aumentando en Hong Kong tras otra jornada de revueltas y después de que Trump prestara su apoyo públicamente a los manifestantes. Y todo mientras en paralelo se negocia un acuerdo comercial con China.

ANÁLISIS TÉCNICO Y OTROS MERCADOS

Por análisis técnico, el S&P 500 cotiza en máximos de todos los tiempos. "O lo que es lo mismo, se encuentra en subida libre absoluta. Técnicamente, no existe señal de fortaleza más importante que esta, lo que no quiere decir que no se puedan producir correcciones de corto plazo (fases de reacción)", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"El precio ha saltado con claridad al alza después de un lateral que viene durando cerca de dos años: desde principios de 2018. Y esto acostumbra a traer importantes implicaciones alcistas en términos de medio y largo plazo", añade este experto.

En otros mercados, el petróleo West Texas cae un 1%, hasta 57,57 dólares. Además, el euro se deprecia un 0,15%, hasta 1,0990 dólares. Por último, la rentabilidad del bono a 10 años sube hasta el 1,77% y la del bono a 2 años avanza hasta el 1,63%.