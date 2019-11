Wall Street entra en negativo: nuevo retraso para la reunión Trump-Xi

La Bolsa de Nueva York retrocede desde zona de máximos históricos

Wall Street entra en negativo después de que se haya filtrado un nuevo retraso de la esperada reunión entre Donald Trump y Xi Jinping para firmar el denominado acuerdo comercial de 'fase 1'. El Dow Jones marcó nuevos máximos históricos este martes, en la que fue su tercera sesión consecutiva en verde. Este lunes, los principales índices de la Bolsa de Nueva York marcaron nuevos récords de manera simultánea tras descontar un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Aunque el martes el S&P 500 cayó un 0,1%, la fortaleza de los índices neoyorquinos es muy destacada.

Dentro del frente empresarial, compañías como Qualcomm, Expedia y TripAdvisor publicarán sus cuentas al cierre del mercado. En lo que va de temporada de resultados, un 75% de las entidades ha logrado batir las expectativas de los analistas.

En materia económica, la productividad laboral del tercer trimestre ha bajado un 0,3%, muy por debajo de la subida esperada del 0,9%. Además, los costes laborales del mismo periodo repuntaron un 3,6%, muy por encima del 2,2% pronosticado.

CHINA Y EEUU SIGUEN NEGOCIANDO

El llamado acuerdo comercial de ‘fase uno’ entre China y EEUU está al alcance de los dedos, no obstante, su consecución no está exenta de obstáculos.

Según informaciones de varios medios estadounidenses, Pekín presiona a Donald Trump para que elimine más aranceles, esencialmente la tanda impuesta en septiembre, como parte de este trato. Se espera que el acuerdo, que puede ser firmado a finales de este mes por Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en un lugar aún por determinar.

Además, el acuerdo incluirá un compromiso de EEUU de eliminar los aranceles programados para el 15 de diciembre sobre alrededor de 156.000 millones de importaciones chinas, incluidos teléfonos móviles, ordenadores portátiles y juguetes. Fuentes de Washington han señalado que esta tanda de impuestos que debe imponerse el 15 de diciembre se está considerando como parte de las negociaciones, así como una cumbre bilateral este mismo mes para la firma.

SEÑAL MUY ALCISTA PARA LAS BOLSAS

Para Mensur Pocinci, director de análisis técnico del banco suizo Julius Baer, los nuevos máximos históricos de la renta variable estadounidense supone una señal alcista, ya que indica que las acciones han escalado el denominado 'muro de la preocupación', conocido popularmente en inglés como 'wall of worry'.

Este experto explica que los inversores “temen intuitivamente” los nuevos máximos de las bolsas, ya que esperan decepcionantes rendimientos futuros cuando los precios son altos. Sin embargo, Pocinci señala que “la evidencia empírica sugiere lo contrario”, ya que los nuevos máximos típicamente son seguidos de nuevas ganancias.

Este experto afirma que una manera simple de medir este fenómeno es contar la cantidad de semanas que han pasado desde el máximo anterior de las útimas 52 semanas. Según su análisis, las bolsas “muestran rendimientos significativamente mejores cuando se negocian cerca de un máximo de 52 semanas”. Por lo tanto, concluye, los nuevos máximos “son una señal alcista y los inversores deben asegurarse de tener suficiente exposición a renta variable en sus carteras”.

ANÁLISIS TÉCNICO Y OTROS MERCADOS

Por análisis técnico, el S&P 500 cotiza en máximos de todos los tiempos. "O lo que es lo mismo, se encuentra en subida libre absoluta. Técnicamente, no existe señal de fortaleza más importante que esta, lo que no quiere decir que no se puedan producir correcciones de corto plazo (fases de reacción)", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"El precio ha saltado con claridad al alza después de un lateral que viene durando cerca de dos años: desde principios de 2018. Y esto acostumbra a traer importantes implicaciones alcistas en términos de medio y largo plazo", añade este experto.

En otros mercados, el petróleo West Texas cae un 0,2%, hasta 57,15 dólares, a la espera de que se publiquen los inventarios semanales de crudo en EEUU. El consenso espera una subida de 1,5 millones de barriles. Además, el euro se aprecia un 0,1%, hasta 1,1084 dólares. Y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono americano a 10 años cae hasta el 1,83%, mientras el rendimiento del bono a 2 años cede hasta el 1,61% y el del bono a 3 meses sube al 1,55%.