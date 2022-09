Los futuros de Wall Street anticipan un cierre semanal de mucha cautela tras la sesión mixta de este jueves, en la que Dow Jones y S&P 500 consiguieron romper una racha negativa de cuatro días.

Los inversores, que siguen intentando recuperarse tras el mazazo que supuso Jack Hole, tienen su foco puesto en la publicación de nuevos datos macroeconómicos, como las nóminas no agrícolas de agosto, que se espera que reafirmen la dura postura de la Reserva Federal (Fed).

“LA FED TIENE MARGEN PARA SEGUIR SUBIENDO”

Ha pasado casi una semana del duro discurso de Jerome Powell y la situación ha cambiado drásticamente. El mercado estaba inmerso en una espiral de optimismo después de que el mejor dato de inflación de julio insuflara esperanzas de que la Fed suavizaría su hoja de ruta… Pero no fue así. Las contundentes declaraciones de Powell borraron por completo este optimismo y las sucesivas comparecencias de diversos miembros de la Fed no han hecho más que reafirmar a su presidente: los tipos no van a bajar antes de 2024.

Por si las palabras no fueran suficientes, los datos macro de la primera economía del mundo también apuntan en esa dirección. Para Michael Hewson, analista jefe de mercados en CMC Markets UK, las últimas lecturas “solo han servido para reforzar el mensaje respecto a la determinación de la Fed de subir los tipos y mitigar cualquier preocupación que sus acciones pudieran tener sobre la economía estadounidense”.

A su vez, Juan José Fernández-Figares, director de análisis de Link Securities, apunta que las buenas cifras macro “son interpretadas en estos momentos por los inversores en clave 'negativa', ya que entienden que si la economía se muestra resistente la Reserva Federal tendrá más margen para seguir subiendo sus tasas de interés con el objetivo de 'domar' la inflación”.

Por ejemplo, las peticiones semanales de desempleo en Estados Unidos descendieron hasta las 232.000 desde las 237.000, siendo la lectura más baja desde el mes de junio. A su vez, la encuesta ISM en agosto registró una cifra principal positiva, así como una inflación más suave y componentes de empleo más fuerte.

“Incluso el informe de empleo ADP mostró que los salarios están aumentando fuertemente, a una tasa del 7,6% para los puestos existentes, lo que indica que la inflación se está integrando más en la economía en general”, afirma Hewson. La resistencia del mercado laboral de EEUU, explica este experto, ha sido una característica notable en lo que respecta a los datos macro de la primera economía del mundo en lo que llevamos de 2022.

Y es que las lecturas estadounidenses contrastan con las cifras del resto del mundo, ya que las cifras de Europa, Reino Unido y China han sido “nefastas” y, según Hewson, con “pocas perspectivas de que podamos ver una mejora tangible, en un contexto de endurecimiento de la política monetaria por parte del BCE y el Banco de Inglaterra”. “Con este telón de fondo de debilidad económica y la determinación de los bancos centrales de dar prioridad a la inflación sobre el crecimiento, el panorama es difícil para las bolsas”, afirma.

La lectura de esta tarde de los datos de empleo no agrícolas servirá para seguir corroborando esta hipótesis. Fernández-Figares indica que unas cifras por encima de las expectativas del mercado de 300.000 empleos netos podrían ser consideradas como negativas por los inversores, provocando nuevos descensos en los mercados de bonos y de acciones. En sentido contrario, unos datos peores de lo esperado por el mercado podrían facilitar un repunte “en las últimas horas de la sesión.

“El elevado nivel de sobreventa que presentan los índices y muchos valores tras las fuertes caídas acumuladas en las últimas semanas creemos que 'potenciará' esta reacción, de producirse”, añade el experto de Link Securities. Con todo, Hewson avisa: “En los tres últimos informes de nóminas, las cifras principales han superado las expectativas”. “El crecimiento de los salarios también ha demostrado ser resistente, incluso cuando las tasas de vacantes siguen estando cerca de niveles récord”, agrega.

Por su parte, Neil Wilson, analista jefe de mercados de Markets.com, apunta en la misma dirección y afirma que una buena lectura es peor que una mala lectura, ya que puede dar alas a la Reserva Federal. “En cualquier caso, sean cuales sean los movimientos a corto plazo, esto no se acabará hasta que la Fed diga lo contrario”, sentencia.

OTROS MERCADOS

En otros mercados, repunte del petróleo tras los rumores de que la OPEP+ podría plantear reducir su producción en su reunión del próximo lunes. El West Texas se intercambia por 88,84 dólares (+2,53%) y el Brent, por 94,59 dólares (+2,41%).

El euro se fortalece frente al ‘billete verde’ y se intercambia por 1,0003 dólares (+0,61%). La onza de oro gana un 0,49% (1.717 dólares) y el rendimiento del bono estadounidense a diez años cae hasta el 3,261%.

El bitcoin sube un 1,47%, hasta los 20.119 dólares.