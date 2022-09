Wall Street sigue sin levantar cabeza e inicia el mes de septiembre con una nueva sesión bajista, la quinta de forma consecutiva, tras el mal cierre del mes de agosto.

La mala racha y el pesimismo instalado en el mercado están haciendo que los inversores revalúen sus perspectivas y sus posiciones, al tiempo que se abre un nuevo frente en la ‘guerra de los chips’.

CON UN OJO EN LOS MÍNIMO DE JUNIO

Agosto ha sido un mes pésimo para el mercado estadounidense, con los principales selectivos norteamericanos recortando más de un 4% en pocos días y borrando las ganancias conseguidas en las semanas anteriores. El duro discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), en Jackson Hole, eliminó por completo el escenario “optimista” de aquellos que consideraban que la inflación había tocado techo en EEUU y que provocaría que el banco central levantara el pie del acelerador a mediados del próximo año. Nada más lejos de la realidad.

Cada nueva intervención de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) no es sino una nueva constatación de que en los planes de la Fed no está suavizar su postura durante bastante tiempo. "En mi opinión será necesario subir las tasas hasta algo por encima del 4% a principios del próximo año y mantenerla allí. No anticipo que la Fed recorte el objetivo de la tasa de fondos federales el próximo año", indicaba ayer la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester.

Por su parte, la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, ha señalado en su primera intervención en el cargo que su prioridad número uno es “restaurar la estabilidad de precios”. Además, John Williams, presidente de la Fed de Nueva York, ha dicho que “vamos a necesitar tener una política restrictiva durante algún tiempo”. “No es algo que vayamos a hacer durante un corto período de tiempo y luego a cambiar de rumbo”, ha subrayado.

El mercado no solo espera que la Fed aumente en 75 puntos básicos su tipo de interés de referencia en septiembre, sino que también prevé que se pongan a prueba los mínimos de las bolsas de junio, un mes históricamente malo para los índices estadounidenses. Así lo ha afirmado Liz Young, de SoFi, en el programa ‘Closing Bell’ de la ‘CNBC’, aunque la experta ha reconocido que “algo tendría que ser materialmente peor de lo que era el pasado 16 de junio”, momento en el que confluyeron diversos factores como unas revisiones de las expectativas de resultados muy a la baja.

“De momento, y en el corto plazo, los mercados de bonos y acciones europeos y estadounidenses van a seguir presionados, aunque no descartamos que se puedan producir repuntes puntuales, sobre todo dado el actual nivel de sobreventa que presentan muchos de estos activos”, señala Juan José Fernández-Figares, director de análisis de Link Securities.

El pasado junio, el Dow Jones perdió más de un 7%, mientras que el recorte en el S&P 500 fue superior al 9% y todavía más profundo en el caso del Nasdaq Composite, que se desplomó por encima del 10% en el sexto mes del año.

NVIDIA, ATRAPADA EN EL FUEGO CRUZADO

Continúa la escalada de tensión entre Estados Unidos y China, esta vez en el frente tecnológico. La Administración Biden ha tomado la determinación de restringir a Nvidia la venda sus productos en China y Hong Kong, ante, según ha revelado la compañía, el riesgo que entraña que sean utilizados por los militares chinos. El Ejecutivo estadounidense le habría impuesto un nuevo requisito de licencia para realizar estas exportaciones.

El desarrollador de chips precisa en una presentación realizada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que la prohibición afecta a sus chips A100 y H100, diseñados para acelerar las tareas de aprendizaje automático para máquinas. Esta situación, indican, podría interferir en la finalización del desarrollo del H100, el chip insignia de la compañía anunciado a principios de año.

"El requisito de licencia también incluye cualquier circuito integrado futuro de Nvidia que alcance un rendimiento máximo y un rendimiento de E/S de chip a chip igual o superior a los umbrales que son aproximadamente equivalentes al A100, así como cualquier sistema que incluya esos circuitos”, explican en la presentación.

Los títulos de Nvidia caen con fuerza en Wall Street, por encima del 5%. En lo que va de año, la tecnológica ha perdido casi un 50% de su valor.

ECONOMÍA Y OTROS MERCADOS

En la escena económica, este jueves se han publicado los datos de peticiones semanales de desempleo en Estados Unidos, que han descendido levemente hasta las 232.000, en la semana del 26 de agosto, desde las 237.000 registradas en los siete días previos, según los datos publicados por el Departamento de Trabajo estadounidense. Esta cifra se ha situado por debajo de las previsiones del consenso, que anticipaban 248.000. El dato es el más bajo desde el mes de junio.

Asimismo, se conocerá el PMI manufacturero de agosto, que se espera que se sitúe en los 52 puntos tras la última lectura de 52,8 puntos.

En otros mercados, el petróleo sigue cayendo. El West Texas cede un 2% y pierde los 90 dólares (87,72 dólares), mientras que el crudo Brent cae por debajo de los 95 dólares y cede un 2% (93,7 dólares).

El euro, por su parte, cae un 0,8% y se intercambia por 0,9976 dólares. La onza de oro pierde un 1,08% hasta los 1.707 dólares y el rendimiento del bono estadounidense a 10 años repunta hasta el 3,2%.

Por último, el bitcoin coquetea con los 20.000 dólares, aunque en estos momentos cae por debajo tras perder un 1,44% (19.920 dólares).