Wall Street anticipa este lunes una apertura ligeramente alcista en un día en el que todas las bolsas europeas permanecerán cerradas por la festividad del Día del Trabajo. Al otro lado del Atlántico continuará el buen tono después de un viernes positivo y de que el mes de abril haya terminado con ganancias del 2,5% para el Dow Jones y del 1,58% para el S&P. El Nasdaq cerró abril ligerísimamente al alza.

La temporada de resultados avanza favorablemente en Estados Unidos, con cifras, en general, mejores de lo esperado. Hasta ahora, algo más de la mitad de las empresas del S&P 500 han presentado beneficios, y más del 79% y cerca del 72% han superado las expectativas de beneficios y ventas, respectivamente. Según FactSet, los beneficios del primer trimestre podrían caer un 3,7% en el periodo, una caída menor que el descenso del 6,7% previsto el 31 de marzo.

COMPRA DE FIRST REPUBLIC

Uno de los asuntos de la semana va a seguir siendo el destino de First Republic después de que el banco regional estadounidense se hundiera la semana pasada tras anunciar resultados y comunicar pérdidas en depósitos por valor de más de 100.000 millones de dólares. Las autoridades estadounidenses han tomado por fin cartas en el asunto y han pedido a los grandes bancos que planteen sus mejores ofertas para comprar la entidad.

'The Wall Street Journal' informa de que JP Morgan y PNC Financial Service Group son los principalmente licitadores por First Republic y han presentado ofertas este domingo. Se espera que la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) anuncie quién se queda con el banco antes de que éste abra hoy lunes. Por su parte, Bank of American habría optado por no hacer una oferta final después de haber estado involucrado en las discusiones iniciales, según informa 'CNBC'.

La quiebra del Silicon Valley Bank el 10 de marzo ha hecho muchísimo daño a First Republic, asustando a sus clientes, que han ido retirando progresivamente sus depósitos. Las acciones de la entidad han perdido más del 90% de su valor desde principios de marzo.

LA FED Y EL BCE PIDEN PASO

Más allá de First Republic y de los resultados empresariales que se van a ir publicando, esta semana, sin duda alguna, será la de los bancos centrales. Mañana martes comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal (Fed), cuyas conclusiones se conocerán el miércoles, mientras que el jueves se celebra la reunión del Banco Central Europeo (BCE).

"A pesar del último drama bancario (de First Republic), se espera que la Fed suba los tipos en su reunión de esta semana en otros 25 puntos básicos. La actividad en los futuros de los fondos de la Fed da alrededor de un 85% de probabilidades de una subida de un cuarto de punto", comenta Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

"Pero hay que tener en cuenta que una subida de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal tendrá probablemente el efecto de una subida mayor si las condiciones crediticias en EEUU siguen endureciéndose debido a las tensiones actuales en los bancos regionales estadounidenses", añade Ozkardeskaya.

En cuanto al BCE, sobre la mesa está la posibilidad de un alza de 50 puntos básicos, aunque esta analista cree que finalmente el incremento será de 25 puntos básicos "si no hay grandes sorpresas en el frente de la inflación, que parece que no habrá".

"Si todo va bien, el BCE acudirá a su propia reunión de política monetaria sin ninguna crisis bancaria esta semana, a diferencia de la Reserva Federal, que verá cómo quiebra otro banco regional", comenta esta experta.

Por lo demás, hoy los inversores conocerán al otro lado del Atlántico el PMI manufacturero y el ISM manufacturero del mes de abril.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,0997 dólares (-0,20%). El petróleo cae un 0,9%. El Brent se sitúa en 79,68 dólares y el WTI, en 76,03 dólares.

El oro pierde un 0,5% (1.989 dólares) y la plata avanza un 0,85% (25,44 dólares).

El bitcoin cotiza a 28.509 dólares y el ethereum, a 1.845 dólares.

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,464%.