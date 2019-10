Wall Street anticipa caídas ante las dudas sobre las negociaciones comerciales

Las expectativas son a estas horas pesimistas

Wall Street anticipa caídas del 0,2% por las dudas persistentes sobre las negociaciones comerciales entre China y EEUU que comienzan este jueves en Washington. Se habla de problemas y de un estancamiento de las conversaciones después de una semana en la que ha pasado de todo (ambos países se han presionado mutuamente, se han alejado, han acercado posturas...). Parece que el mercado se conformará con que las noticias sean buenas, aunque el acercamiento sea mínimo. Las expectativas son a estas horas tan malas que cualquier sorpresa favorable se recibirá bien, dicen los expertos.

Si las conversaciones de este jueves prosperan, está previsto que mañana participe en las mismas el propio presidente de EEUU, Donald Trump. Sin embargo, también se ha especulado con que China quiere acortar la reunión, lo que no es una buena señal.

Todo esto en medio de presiones de distinto tipo, como la lista negra de empresas, que EEUU ha engordado esta semana con más firmas chinas, los problemas de visados a ciudadanos de uno y otro país e incluso las tensiones entre la NBA y China.

"Una interrupción de las negociaciones, o incluso una escalada dirigida a las empresas chinas o a su acceso a los mercados financieros, tendría sin duda un impacto negativo en los mercados bursátiles mundiales", señala Gilles Prince, analista jefe de Edmond de Rothschild en Suiza. "A corto plazo debería considerarse la aplicación de estrategias que limiten el alcance de las caídas, y que al mismo tiempo permitan la captación de mercados al alza", recomienda este experto.

Los analistas insisten en que la rivalidad geopolítica entre ambas superpotencias mundiales va mucho más allá de aspectos meramente comerciales, y de ahí que sea tan complicado llegar a un acuerdo.

En cualquier caso, no todo está perdido y el mercado se mantiene cauteloso y relativamente plano a la espera de que surjan novedades. Fuentes de la Casa Blanca han señalado a CNBC que no están al tanto de ningún cambio de planes por parte de los representantes chinos y que el viceprimer ministro chino, Liu He, mantiene su idea de permanecer en Washington hasta el viernes. 'The New York Times' informó ayer, por su parte, de que la administración de Trump está pensando en rebajar las sanciones sobre Huawei.

"Esto es una montaña rusa emocional y tendremos que estar preparados a la espera de ver lo que pasa", señala Jeff Kilburg, CEO de KKM Financial. "La transparencia de estas negociaciones es abrumadora para los mercados, pero sigo siendo optimista sobre el resultado", añade.

ECONOMÍA Y OTROS MERCADOS

A nivel económico en EEUU, el IPC de Estados Unidos se mantuvo plano en septiembre, lo que ha rebajado la tasa interanual hasta el 1,7%, ligeramente por debajo del 1,8% esperado. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta alimentos y energía, repuntó un 0,1%, hasta el 2,4%, en línea con las previsiones.

Además, los datos de paro semanal han sido positivos. Las peticiones iniciales de desempleo han bajado hasta 210.000 desde 220.000, por debajo de las 219.000 pronosticadas. Y las peticiones continuas han repuntado ligeramente hasta 1,68 millones.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 1,1%, hasta 53,18 dólares. El 'oro negro' también se está moviendo en los últimos días al son de las noticias que se publican sobre la guerra comercial. Un avance en las negociaciones sería positivo para el precio, ya que anticiparía una mayor demanda en los próximos meses.



Además, el euro se aprecia un 0,46%, hasta 1,1020 dólares. Y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono americano a 10 años sube al 1,60%, mientras el rendimiento del bono a 2 años avanza hasta el 1,47% y el del bono a 3 meses cae al 1,65%.